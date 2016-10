Templo da Boa Vontade: 27 anos de Espiritualidade Ecumênica

Geral

O Templo da Boa Vontade (TBV), monumento da Espiritualidade Ecumênica e uma das Sete Maravilhas de Brasília/DF, completará, no próximo dia 21, seu 27º aniversário. Para celebrar a data, está ocorrendo, durante todo o mês, o tradicional evento “Outubro no TBV”, que, neste ano, enfoca o tema “Nosso testemunho de Perseverança em Jesus”.

Integram a programação exposições, espetáculos musicais, apresentação de corais, palestras, reuniões de meditação, preces e outros acontecimentos especiais. Dentre estes destacam-se a Corrente Ecumênica de Preces que está sendo realizada, desde 1º de outubro, sempre às 18 horas (Hora do Ângelus), na Nave do TBV, em prol da saúde das pessoas e das famílias que sofrem com o câncer de mama, e o momento mais aguardado por todos os peregrinos de várias partes do Brasil e do exterior que participarão dessas festividades: a mensagem fraterna e ecumênica do fundador do Templo da Boa Vontade, José de Paiva Netto, a ser transmitida no dia 22 (sábado), a partir das 16 horas.

Cabe mencionar que o TBV, que é também o monumento mais visitado da capital federal — segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur) —, possui ampla infraestrutura para receber todos os que se dirigirem a ele a fim de comemorar esses 27 anos de portas abertas a toda a Humanidade.

PROGRAMAÇÃO

12 de outubro (quarta-feira)

18 horas — Hora do Ângelus, com a Corrente Ecumênica de Preces especial pela proteção das crianças do Brasil e do mundo. Local: Nave do TBV.

13 de outubro (quinta-feira)

18 horas — Hora do Ângelus, com o pedido a Maria Santíssima de bênçãos a todos os educadores, tendo em vista o Dia do Professor (comemorado em 15 de outubro). Local: Nave do TBV.

19 horas — Reunião de Meditação. Local: Sala Egípcia.

20 de outubro (quinta-feira)

19 horas — Reunião de Meditação e celebração do 21º aniversário da Sala Egípcia (inaugurada em 20 de outubro de 1995). Local: Sala Egípcia.

21 de outubro (sexta-feira)

19 horas — Ato ecumênico em comemoração do Dia do Ecumenismo e dos 27 anos do Templo da Boa Vontade, com a participação de representantes dos mais variados ramos do saber humano e o momento “Parabéns ao TBV”. Local: Nave do TBV.

22 de outubro (sábado)

Das 9 às 11 horas — Encontro Jovem de Boa Vontade, com a realização do “Show Geração Jesus”. Local: Plenário José de Paiva Netto, no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica (o ParlaMundi da LBV).

16 horas — Sessão solene, com a palavra do fundador do Templo da Boa Vontade, José de Paiva Netto. Local: Nave do TBV.

29 de outubro (sábado)

18 horas — Hora do Ângelus e encerramento do evento “Outubro no TBV”. Local: Nave do TBV.

Outras informações: www.boavontade.com

Asimp/LBV