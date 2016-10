Apoio às mulheres com câncer é tema da campanha da RPC para o Outubro Rosa

Saúde

Emissora vai arrecadar e entregar cartas com mensagens de incentivo para pacientes em tratamento

Mais uma vez a RPC, afiliada da Globo no Paraná, aderiu ao movimento global “Outubro Rosa”, que busca conscientizar a população sobre o câncer de mama. Depois do sucesso da campanha de 2015, que arrecadou e entregou mais de 12 mil lenços, este ano a ideia é criar uma rede de apoio às pacientes que passam pelo tratamento em todo o Estado. Para isso, a emissora está incentivando o público a escrever cartas com mensagens positivas que serão entregues para mulheres em tratamento no Paraná.

As cartas podem ser entregues pessoalmente ou enviadas para as sedes da RPC em todo o Paraná. E empresas que desejarem aderir à campanha também podem se tornar postos de coleta de cartas, basta entrar em contato com a RPC pelo e-mail outubrorosa@rpc.com.br para receber o material de divulgação.

Além disso, durante o mês de outubro as torres de transmissão da RPC em Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu estão iluminadas com a cor rosa. Também foi criada uma página especial no site da RPC (www.rpc.com.br/outubrorosa) com entrevistas com especialistas e artigos publicados semanalmente, dicas de prevenção, uma agenda dos eventos que acontecem no Outubro Rosa, e o mapa completo com a localização das entidades que atendem pacientes em todo o Paraná.

Curitiba

Rua Mamoré, 753 - Mercês - CEP 80810-080

Cascavel

Rua Alexandre de Gusmão, 1413 - Bairro Jardim Maria Luiza - CEP 85.819-530

Foz do Iguaçu

Av. Pedro Basso, 1000 - Jardim Polo Centro - CEP 85.863-756

Guarapuava

Rua XV de Novembro, 2250 - Morro Alto - CEP 85.065-000

Londrina

Av. Tiradentes, 1370 - Jardim Shangri-lá - CEP 86.070-545

Maringá

Rua Santa Joaquina de Vedruna, 625 - Zona 5 - CEP 87.015-150

Paranavaí

Av. Deputado Heitor Alencar Furtado, 6730 - Jd. Santos Dumont - CEP 87.706-000

Ponta Grossa

Rua João Batista França e Silva, 2885 - Boa Vista - CEP 84.072-900

Francisco Beltrão

Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1000 - Sala 302 – Centro - CEP 85.601-000

Pato Branco

Av. Tupi, 2221 - Ed. Gold Center - Sala 1001 – Centro - CEP 85.501-000

Umuarama

Praça da Bíblia, 3336 - Ed. CEMED - Sala 1101 - CEP 87.501-670

Cianorte

Av. Brasil, 646 - sala 04 – Centro - CEP: 87.200-000

União da Vitória

Rua Manoel Ribas, 459 - Sala 1 - CEP: 84.600-000.

Asimp/RPC