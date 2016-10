Londrinense ganha ouro na Copa Brasil de Tênis de Mesa

Esportes

O atleta londrinense Danilo Toma, aluno do curso de Administração da UniFil, conquistou a medalha de ouro na Copa Brasil de Tênis de Mesa na categoria Rating A, a principal do torneio que começou na quarta (dia 5) em Toledo (PR). Ele venceu Isaac Zauli por 3 a 1, no primeiro dia de competição, e disse que a vitória dá mais confiança na disputa da seletiva para seleção brasileira.

"É a primeira vez que ganho aqui no Paraná e fico muito feliz por estar sendo vitorioso no meu estado. Confesso que a seletiva não era um objetivo no começo, mas acaba se tornando. Você vai fazendo bons jogos e, conforme conquista resultados, a expectativa aumenta. Mas sempre mantendo a cabeça no lugar para tentar chegar na seletiva e fazer um bom campeonato", declarou à reportagem da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A Copa Brasil vai até domingo.

Asimp/UniFil