Receitas: Verrine do Bem

BOLO:

1 xícara de farinha de arroz integral

2 colheres de sopa de fécula de batata

3/4 xícara de açúcar demerara

1 xícara de maçã ralada (aprox. 2 maçãs gala)

3/4 xícara de leite de coco

1/4 xícara de água

1/4 xícara de óleo de coco

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 180 graus. Misture a maçã, o leite, o óleo, o açúcar e o vinagre. Reserve. Misture os secos. Adicione os úmidos e misture bem. Passe para uma assadeira média untada e asse por 30 minutos ou até o palito sair seco.

RECHEIO DE UVA ROSA:

1 xícara de castanha de caju deixada de molho por 8 horas

1 xícara de suco de uva rosa

1/2 xícara de leite de coco

4 colheres de sopa de suco de beterraba

2 colheres de chá de suco de limão

1 colher de sopa de açúcar demerara

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

2 colheres de chá de goma xantana

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes até obter um creme homogêneo (e rosa!). Reserve na geladeira.

CARAMELO ROSA DE FLOCOS DE ARROZ:

1/4 xícara de açúcar demerara

1/2 xícara de flocos de arroz

2 colheres de sopa de suco de beterraba

Modo de preparo: Derreta o açúcar em fogo baixo, adicione o suco de beterraba e mexa até o caramelo dissolver. Adicione os flocos de arroz e misture bem. Solte um pouco os flocos e deixe esfriar (para que não fiquem todos grudados). Separe 16 morangos pequenos/médios para decorar.

MONTAGEM:

Corte 2 morangos em fatias. Faça uma camada de 1 dedo de bolo (aproximadamente 2 colheres de sopa), adicione as fatias de morango, pressionando-as contra o pote (para que fiquem nas bordas) e despeje 3 colheres de sopa no meio deles. Sobre essa camada, coloque mais uma camada de bolo e finalize completando com o caramelo rosa.

Rendimento: 10 unidades de aproximadamente 180ml

(http://verdco.com.br/ - Chef Pati Bianco - www.frufruta.com.br)