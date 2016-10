Talento em Física

Educação

Sete alunos do Colégio Londrinense irão participar da fase final da Olimpíada Brasileira de Física

A Sociedade Brasileira de Física divulgou a lista dos estudantes classificados para fase final da Olimpíada Brasileira de Física, que será realizada amanhã, sábado (08), nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - campus Curitiba.

A Olimpíada Brasileira de Física, criada em 1999, é um programa permanente da Sociedade Brasileira de Física, destinada a todos os estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio de todo o país. O objetivo é estimular o interesse pela Física e identificar os talentos, preparando-os para as olimpíadas internacionais.

O Colégio Londrinense obteve um excelente resultado e vai participar da fase final da competição com sete alunos aprovados, sendo que quatro deles já foram premiados na segunda fase da etapa paranaense, realizada no mês de agosto, na própria instituição.

“No Colégio Londrinense os alunos têm aulas de treinamento para as Competições de Matemática e Física. Nelas, eles podem aprofundar seus conhecimentos nas disciplinas que possuem habilidades e isto faz com que eles melhorem ainda mais seus rendimentos escolares também nas outras disciplinas”, explica Luciano Maia, coordenador do Ensino Fundamental II.

Medalhas

Na categoria nível fundamental, o Colégio Londrinense conquistou todas as premiações destinadas ao 8º ano: medalha de ouro, prata, e bronze. Além das medalhas, os alunos premiados receberam certificados e o troféu “Einstenito”.

“O resultado que nossos alunos alcançaram na Olimpíada Paranaense de Física reforça o trabalho de excelência que desenvolvemos no colégio. Nenhuma outra escola do estado teve uma premiação tão expressiva como a nossa, ao conquistarmos do 1º ao 4º lugar, parabenizamos o trabalho dos professores e do desempenho de nossos alunos”, ressalta a diretora educacional do colégio, Ieda Terra Alves Gomes.

Alunos classificados:

Ester Emi Takahashi – 8º ano – Medalha de ouro paranaense.

Olivia Yukari Asai – 8º ano – Medalha de prata paranaense.

Matheus Alves Mores – 8º ano – Medalha de bronze paranaense.

Pedro Henrique Gorri Custodio de Melo Brites – 8º ano – Certificado de participação.

Gabriel Benfica Silva – 1ª série

Laís Guayato Barbini – 1ª série

Gustavo Jun Asai – 2ª série

Emilia Miyazaki/Asimp