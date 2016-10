Mês do Idoso prossegue com oficina, exposição e shows

Londrina

Atividades têm o intuito de homenagear e valorizar as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos

Na próxima semana, diversas atividades serão realizadas no Mês do Idoso, que tem por objetivo homenagear e valorizar as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Na segunda-feira (10), terá início a oficina “Percepção da memória da cidade no ensino da arte - atividades com argila”, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho" (CCI) Oeste.

Ainda é possível participar, fazendo inscrição pelo telefone 3375-0334 ou pessoalmente na sede do CCI, que fica na rua Serra da Pedra Selada, nº 111, Jardim Bandeirantes.

Serão oito encontros, nas segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 10 horas. A oficina é um projeto de ação educativa, por meio da arte, cujo objetivo é discutir as relações entre a cidade e os idosos, considerando o espaço ocupado e os caminhos que as pessoas construíram ao logo do tempo.

Ainda na segunda-feira (10), às 15 horas, será realizado o show Dalva e Herivelto: Dois Corações no CCI Leste (rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz). O Show se repete no CCI Oeste, também às 15 horas, na quinta-feira (13). Os espetáculos serão abertos à comunidade e contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Na terça-feira (11), às 14 horas, no CCI Oeste, haverá uma exposição de xilogravuras (gravuras em madeira), de trabalhos realizados pelos idosos, desde o início do ano, a partir da experiência e vivência de cada um. O projeto também conta com patrocínio do Promic.

