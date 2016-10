Emenda de Cobra Repórter garante reforma no Colégio Newton Guimarães

Londrina

Uma emenda do deputado estadual Cobra Repórter junto ao Governo do Estado garantiu R$ 147.674,89 para realização de reformas no Colégio Estadual Newton Guimarães em Londrina. A verba será usada para fazer a substituição de todo o telhado do colégio.

De acordo com o diretor Roberto Braz Aparecido Cabrera, a estrutura é muito antiga, de 1976, e precisa urgente de reparados. O colégio possui 1.350 alunos e foi o mais bem avaliado na cidade pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

De acordo com o autor da emenda para reforma, o deputado Cobra Repórter, a Secretaria Estadual de Educação já abriu o processo de licitação das obras e os envelopes serão abertos no dia 21/10. “Temos trabalho para garantir recursos reformas em diversos colégios e para a instalação dos aparelhos de ar condicionado, para garantir melhores condições para o aprendizado dos alunos. O Newton Guimarães é um colégio tradicional, muito bem avaliado e tem um grande número de alunos, por isso merece a nossa atenção”, destacou.

Meire Bicudo/Asimp