Pelo segundo ano, Sebrae/PR está entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil

Geral

Edição de 20 anos do Guia Você S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar, detalha porque a empresa é referência nacional em educação e destaque em reconhecimento e recompensa

Pelo segundo ano consecutivo, o Sebrae/PR está entre as empresas que são modelo em gestão de pessoas no Brasil, de acordo com o Guia 2016 da Revista Você S/A. O anúncio das “150 Melhores Empresas para Você Trabalhar”, ranqueamento feito em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e disputado anualmente por companhias de todo o País, aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 03, durante cerimônia oficial realizada na Sala São Paulo, na capital paulista.

Em 2016, o Sebrae/PR recebeu dois prêmios. Melhor empresa do setor de educação e destaque nacional na categoria reconhecimento e recompensa, pelas diretrizes de desenvolvimento e valorização dos colaboradores. O reconhecimento ocorreu entre 345 empresas inscritas em 91 cidades de cinco regiões do Brasil, através de um levantamento criterioso feito por jornalistas da Você SA e técnicos da FIA.

“É uma conquista importante para o Sebrae/PR, pois sempre nos preocupamos com nossos funcionários, pensando no seu desenvolvimento e motivação, justamente para atender cada vez melhor nossos clientes. Com certeza, é mais um grande estímulo para continuar a nossa missão de promover o desenvolvimento do Paraná, apoiando as micro e pequenas empresas e disseminando a cultura empreendedora”, pondera o diretor-superintendente, Vitor Roberto Tioqueta.

A nota do Guia perfaz uma metodologia de análise do clima organizacional, considerando a opinião dos funcionários e aquilo que é ofertado. O Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas (IQGP) avalia a empresa em pontos como gestão estratégica e objetivos; carreira; comunicação interna; employer branding; conhecimento e educação corporativa; perfil de liderança; reconhecimento e recompensa; sustentabilidade e diversidade; saúde e segurança; e participação e autonomia. No Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (IQAT), os próprios colaboradores avaliam o desenvolvimento, confiança, participação, comprometimento organizacional, justiça organizacional e satisfações com a liderança e com o trabalho. Nesta edição do prêmio, de 273 colaboradores do Sebrae/PR, 242 responderam questionários da Você SA de forma voluntária.

“Passamos por uma metodologia criteriosa que nos concedeu a honra de sermos destaques entre empresas de todo o Brasil. Conquista alcançada graças a valorização atribuída à nossa equipe e pela qualidade da estratégia na gestão de pessoas. Um reconhecimento que nos faz, cada vez mais, nos conhecer e avaliar como equipe e organização”, comenta Alba Silva Anastácio Soares, gerente da Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae/PR.

Equipe envolvida e satisfeita

Durante o levantamento realizado no Sebrae/PR, o Índice de Qualidade no Ambiente de Trabalho (IQAT), ficou em 85,6 e o Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), em 71,9%. Quando perguntados, 93,8% dos funcionários do Sebrae/PR disseram estar comprometidos com a organização; 84,7% aprovam os seus líderes; 84,8 % estão satisfeitos com o trabalho; e 83,5% acreditam ter desenvolvimento nas suas carreiras, entre outros indicadores. A nota final, revelada pelo Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), fechou em 81,5.

“O desenvolvimento do nosso ambiente organizacional, bem como a qualidade da gestão são premissas que buscamos diariamente no Sebrae/PR. Nesses dois anos em que participamos do prêmio da Você SA, o IFT passou de 78 para 81,5; a aprovação dos líderes passou de 78,6% para 84,7%; e a satisfação com o trabalho também subiu de 78% para quase 85%. São indicadores que apontam um rumo certo nas estratégias de gestão, imputam ainda mais responsabilidade na condução da empresa, e demonstram uma equipe forte e realizada”, observa José Gava Neto, diretor de Administração e Finanças do Sebrae/PR.

Ser a melhor empresa no setor de educação e destaque nacional na categoria reconhecimento e recompensa, reflete na preparação e conhecimento de uma equipe, que trabalha em projetos e consultorias pelo desenvolvimento de novos negócios, fortalecimento e crescimento dos que estão no mercado e promove a cultura empreendedora.

“O Sebrae/PR estimula a educação e o desenvolvimento individual dos colaboradores, o que permite a formação de um corpo técnico qualificado, que trabalha com a geração de valor em projetos e empresas estabelecidas nos territórios paranaenses. Essa nova conquista entre as melhores empresas para se trabalhar reflete na competência da equipe e, por consequência, no melhor atendimento os empreendedores, micro e pequenos empresários”, comenta o diretor de Operações, Julio Cesar Agostini.

No site http://vocesa.uol.com.br, estão as melhores empresas para trabalhar deste ano em 23 setores da economia; as que são destaque em sete categorias, dentre elas o Sebrae/PR; melhor empresa do setor de educação e destaque nacional na categoria reconhecimento e recompensa. Para levantar os dados e selecionar as 150 empresas selecionadas para o Guia 2016 da Você S/A, os repórteres especializados conversaram com 3.800 funcionários em 200 companhias pré-selecionadas entre as 354 inscritas neste ano.

Asimp/Sebrae/PR

Clique nas fotos para ampliar