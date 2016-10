Alice Matos e Aricia Silva: Uma é bom, duas é melhor ainda

Social

Alice Matos e Aricia Silva somam quase três milhões de seguidores só no Instagram, as duas, são famosas no meio fitness e da moda, mas agora, ambas descobriram uma grande surpresa em meio ao ensaio que estavam fazendo para a marca Labellamafia, onde Alice é sócia.

Alice Matos e Aricia Silva são primas e não se recordavam, isso mesmo, ambas tem o mesmo avô só que de avós diferentes, entenda: "Eu não me recordava, eu era muito pequena, no meio do ensaio ela comentou e foi aí que me recordei que ela era a caçula, eu estava sempre com as suas irmãs." Disse Alice Matos, empresária sócia da Labellamadia.

"Então, a Alice não lembrava de mim porque ela brincava e convivia com as minhas irmãs...

Eu também nunca falei pra ninguém, Labellamafia sempre foi uma marca na qual eu quis trabalhar, mas não queria usar de nenhum benefício, ou sei lá, não queria crescer pelo fato de ser parente.

Aí deixei acontecer, deixei o tempo passar até que eles me chamaram por livre e espontâneo interesse. E laaa no meio, quando já estávamos todos empolgados com a produção que estava rolando, eu falei." Disse Aricia Silva, integrante do programa Pânico.

