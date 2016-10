Blogueira Rayane Ribeiro posa para campanha Fitness verão 2017

Social

A blogueira e atriz Rayane Ribeiro, de 27 anos, é a mais nova estrela que estampará as fotos para o catalogo da marca Caju Brasil, especialista em roupas esportiva sólida e elegante, que visa a qualidade como o ponto principal.

A mineira que é dona de 1,65 de altura, loira de olhos castanhos escuros, fotografou a coleção de verão 2017, na cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo e vem recebendo com frequência convites para estrelar novas campanhas publicitárias.

Rayane não era muito apta em praticar exercícios físicos, porém após as mudanças positivas no corpo, a beldade não se vê mais sem pratica-las e atualmente faz musculação cinco vezes por semana e exercícios cardiorrespiratórios, como o boxe, duas vezes na semana.

A beldade também vem fazendo o maior sucesso com o seu canal no youtube, onde apresenta o programa "To de Cara", onde a cada vez fica frente a frente com um convidado especial, em entrevista pra lá de reveladora, com perguntas jamais realizadas antes.

