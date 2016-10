Velódromo de Maringá reúne os melhores do ciclismo de pista

Esportes

Competição que começa nesta segunda (10) e segue até sexta (14) soma pontos importantes para o ranking nacional e internacional

Contagem regressiva para o principal evento do ciclismo de pista do calendário nacional. A partir da próxima segunda-feira (10), o velódromo de Maringá será palco do tradicional Campeonato Brasileiro de Pista. A competição reúne os melhores atletas de elite, sub23 e paraciclismo do País na briga pelo título da temporada e também por pontos importantes no ranking brasileiro e internacional.

Será permitido somente 2 atletas (masculino e feminino) por equipe para participação de provas em grupos ou individual, com exceção das provas de perseguição por equipe (onde podem se inscrever até 4 ciclistas) e velocidade por equipe (máximo de 3). As categorias C2,C3,C4 e C5 do Paraciclismo competem apenas nas provas de 1 Km Trime Trial e Perseguição Individual.

O Campeonato Brasileiro de Pista Elite/Sub 23 é uma realização e organização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC) com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Categorias participantes:

Homens

Categoria Júnior: 18 anos (nascidos em 1998)

Categoria Elite: 23 a 29 anos ou critério técnico

Categoria Sub 23: 19 a 22 anos

Mulheres

Categoria Júnior: 18 anos (nascidos em 1998)

Categoria Elite : 23 a 29 anos ou critério técnico

Categoria Sub 23: 19 a 22 anos

Paraciclismo

Categoria Ciclismo - C2, C3, C4 e C5.

Asimp/CBC