Receitas: Sanduíche carrinho

Gastronomia

Ingredientes

2 xicaras (chá) de água fervente

1 cubo de caldo de galinha Knorr Balance

1 peito de frango pequeno, sem pele e sem osso (600 g)

1 embalagem pequena de maionese Hellmann´s (250 g)

4 cenouras médias

12 fatias de queijo muçarela

6 folhas de alface-americana rasgadas

12 pães tipo bisnaguinha integral, cortados ao meio

2 tomates cortados em rodelas e ao meio

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a água e o cubo de caldo de galinha Knorr Balance, e misture até dissolver.

Junte o peito de frango, feche a panela e deixe cozinhar por 20 minutos após o início da fervura. Espere a pressão ceder, abra a panela e retire o frango. Espere amornar e desfiando-o grosseiramente.

Em uma tigela, coloque o frango desfiado e metade da maionese Hellmann´s, e misturar até ficar homogêneo. Reserve.

Descasque as cenouras, corte 48 rodelas para formar as rodinhas e rale o restante.

Disponha as fatias de muçarela numa tábua, distribua a cenoura ralada e enrole cada fatia, fechando-as bem para a cenoura não cair.

Espalhe 1 colher (sopa) de maionese Hellmann´s pelo interior de cada pão, recheio-os com o patê de frango reservado, e por cima, disponha a alface e o tomate. Finalize com os rolinhos de queijo com cenoura e feche os pães.

Prenda as rodelas de cenoura em cada ponto dos palitos e disponha nas superfícies dos pães, formando as rodinhas dos carrinhos. Sirva a seguir.

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 40 minutos