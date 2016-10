Corpo de Bombeiros do Paraná celebra 104 anos

Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná celebrou nesta sexta-feira (07) seus 104 anos de criação com uma solenidade no Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, em Curitiba. Houve entrega de medalhas Carlos Cavalcante de Albuquerque e também entrega de novas 20 ambulâncias, outras 20 viaturas de Busca e Salvamento e também 12 desencarceradores, totalizando um investimento de mais de R$ 4,5 milhões. Também foi lançado o vídeo institucional da corporação.

“É com muita alegria que nós podemos reunir amigos e parceiros da nossa atividade para festejar essa data, em que também valorizamos cada homem e mulher que enverga essa farda com brio e dedicação. Tivemos o apoio de vários órgãos e instituições ao longo de mais de um século de existência, reforçando o papel essencial que o Corpo de Bombeiros representa para a sociedade paranaense”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Júnior.

Durante a cerimônia foram homenageadas 23 personalidades das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos com a medalha Carlos Cavalcante de Albuquerque, maior honraria da instituição que é destinada aos que colaboraram com a evolução e crescimento da corporação.

Entre os condecorados está o subtenente Jorge Thiel, atuante no 2º Subgrupamento de Bombeiros (2º SGB) do 4º Grupamento de Bombeiros (4º GB), em Toledo (PR).

Um dos homenageados civis foi o secretário de Estado da Comunicação Social, Marcio Vilella, que apoiou na elaboração da campanha institucional do Corpo de Bombeiros deste ano. Um vídeo contando o sonho de um rapaz em seguir a carreira do pai e ser um bombeiro militar. O sargento da corporação, Antônio Francisco Silvestre, e sua mãe foram os personagens reais dessa história.

O comandante-geral da PM em exercício, coronel Arildo Luis Dias, salienta o papel do Corpo de Bombeiros com o serviço de socorro e resgate. “Ao completar 104 anos só temos o que comemorar em virtude de o bombeiro do Paraná ter atingido um ápice em doutrina e crescimento técnico, pois exercem funções de altíssimo nível profissional para salvaguardar o cidadão paranaense. Temos orgulho e satisfação em ter uma unidade valorosa e tão preciosa para o nosso estado”, disse.

O comandante da 5ª Divisão de Exército, general-de-divisão José Luiz Dias Freitas, enalteceu a atividade de bombeiro militar. “Se nós analisarmos a cultura do Brasil e historicamente, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições com maior credibilidade junto ao povo brasileiro exatamente porque é uma instituição confiável, operacional e está sempre junto à população nos momentos de dificuldade e tem atendido plenamente as necessidades e demandas desde sua criação, daí sua importância”, afirmou.

Investimentos

Além das homenagens, o evento foi marcado pela entrega de novas 20 ambulâncias, as quais serão empregadas pelas unidades em todo o estado, reforçando as atividades operacionais e de atendimento ao cidadão. Também foram entregues mais 20 viaturas de Busca e Salvamento (Volkswagen Amarok), preparadas com todos os dispositivos e itens de segurança necessário para o pleno desenvolvimento da atividade.

Os investimentos no Corpo de Bombeiros também alcançaram a formação de 609 novos soldados, os quais estão na fase do estágio operacional supervisionado e, após formados, reforçarão o efetivo em todo o estado.

“Também salientamos a turma de cadetes que estão em curso na Academia Policial Militar do Gatupê, e também o lançamento do edital para o Curso de Formação de Sargentos e o Curso de Formação de Cabos.Todas as conquistas demonstram o esforço do Governo do Estado, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em aperfeiçoar o efetivo”, disse o coronel Simiano.

Também foram adquiridos 12 desencarceradores (equipamentos usados para retirar vítimas presas em ferragens de veículos), totalizando um investimento de mais de R$ 4,5 milhões. “Adquirimos novas viaturas, desencarceradores, equipamentos técnicos e muito específicos para a atividade de salvamento e combate a incêndios, então o Governo do Estado sempre está muito atento a essa necessidade de treinar, completar o efetivo e dar o equipamento adequado ao Corpo de Bombeiros”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita.

Medalha Carlos Cavancante De Albuquerque

A honraria foi criada por meio do artigo 1 da Portaria do CG nº 1.099, de 29 de setembro de 2006, e a indicação dos homenageados é feita pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, o qual encaminha para a Comissão de Mérito. A entrega das medalhas ocorre nas comemorações do Dia Nacional do Bombeiro (02 de julho) e do aniversário da instituição (08 de outubro).

Estiveram presentes no evento o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, o comandante da 5ª Região Militar, general-de-brigada Carlos Alberto Mansur; o comandante da Artilharia Divisionária da 5º Divisão de Exército, general-de-brigada Aléssio Oliveira da Silva; o comandante do Cindacta II, coronel-aviador Álvaro Wolnei Guimarães; o secretário de Comunicação Social, Marcio Vilella; o subcomandante-geral da PM que está respondendo pelo Comando da corporação, coronel Arildo Luis Dias; acChefe do Estado-Maior e diretora de Ensino e Pesquisa da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Júnior; o subcomandante e chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Mariano de Oliveira; o diretor-geral da SESP, delegado Francisco José Batista; o chefe de Gabinete da SESP, delegado Roberto de Mello Milaneze; o presidente da Associação da Vila Militar, coronel Washington Alves da Rosa; além de demais autoridades, oficiais e praças da corporação e convidados.

Foram condecoradas as seguintes autoridades:

O comandante da 5ª Divisão de Exército, general-dedDivisão José Luiz Dias Freitas; o general-de-brigada comandante da 5ª Região Militar, general-de-brigada Carlos Alberto Mansur; o comandante da Artilharia Divisionária da 5º Divisão de Exército, general-de-brigada Aléssio Oliveira da Silva; o comandante do Cindacta II, coronel-aviador Álvaro Wolnei Guimarães; o secretário de Estado da Comunicação Social, Marcio Souza Villela; o chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública, Roberto Mello Milaneze; o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Gabriel Mocelin Junior; o integrante da Coger, tenente-coronel Anderson Willians de Souza Cortez; o integrante do Corpo de Bombeiros major Mauricio Genero e o Chefe de Pessoal e do Serviço Reservado, major Mauricio José Aliski.

Também foram honrados o comandante do 4º GB, major Fernando Raimundo Schuning; o comandante do 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), tenente-coronel Marcos Antonio Wosny Borba; o integrante do Gabinete do Comando-Geral da PM, tenente-coronel Guilherme Teider Rocha; o corregedor-geral da PM, tenente-coronel Daniel dos Santos; o chefe da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade (DDTQ), tenente-coronel João Alves da Rosa Neto; a chefe da Diretoria de Pessoal da PM, tenente-coronel Karin Denise Krasinski; o comandante do 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), tenente-coronel João Jorge dos Santos Júnior; o diretor de Apoio Logístico (DAL), tenente-coronel João de Paula Carneiro Filho; o capitão do Corpo de Bombeiros Marllon Luiz Pensak; o médico do Siate do 5º GB, Mauricio Mederios Lemos; o reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva; o integrante do Corpo de Bombeiros, subtenente Jorge Thiel, e o Juiz da 1ª Vara do trabalho, Fabricio Sartori.

AEN