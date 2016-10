45ª peroba e lançamento de Selo marcam aniversário da UEL

Londrina

Para marcar o aniversário de 45 anos da Universidade Estadual de Londrina, comemorado ontem (7), foi plantada no Bosque Perobal, no Câmpus Universitário, a 45ª Peroba, árvore símbolo da Universidade, e o lançamento do Selo Personalizado 45 Anos. A data marca o reconhecimento oficial da Universidade pelo MEC como instituição de ensino superior, pelo Decreto 69.324, publicado em 7 de outubro de 1971.

A cerimônia contou com a presença de autoridades e convidados de Londrina e região, servidores, professores e estudantes da Universidade. A reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, agradeceu a todos pela construção conjunta da história da Universidade, destacando o significado do plantio da 45ª peroba-rosa no Campus. "O plantio da arvore é um ato de fé, com a esperança de que ela cresça. A criação da UEL também foi um ato de fé e, nesses anos, presenciamos o surgimento dos frutos e o crescimento da Instituição", afirmou.

Homenageado no evento, o portador do diploma número 001 da UEL, o cirurgião dentista Abelardo Correia e Silva, formado em 1971, afirmou ser um grande privilégio estar presente na solenidade. "Trabalhei 36 anos, com zelo e profissionalismo, colocando em prática tudo o que aprendi na Universidade. Me sinto honrado em plantar a peroba, que crescerá e será tão linda e vertiginosa como a universidade".

O primeiro reitor da UEL, Ascêncio Garcia Lopes, também participou da cerimônia e relembrou a história de como o terreno, conhecido como perobal, para construção da Universidade, foi adquirido, além do decreto que garantiu que nenhuma árvore fosse cortada. "Porém, isoladamente as perobas morrem, o que causou a perda de muitas árvores", afirmou o ex-reitor, que ainda destacou a importância da Universidade para a cidade e região. "A UEL é instituição número um de Londrina. Vive dias difíceis, mas ainda é brilhante", declarou Ascêncio Garcia.

O plantio da árvore-símbolo da Universidade foi feito por Abelardo, seguido do primeiro reitor, Ascêncio Garcia Lopes, que ajudou a colocar a terra, e da reitora da UEL, Berenice Jordão, que finalizou o plantio adubando a peroba-rosa. Na cerimônia também estavam presentes o vice-prefeito de Londrina, Guto Belutti, e o diretor da Clínica Odontológica da UEL (COU), professor José Roberto Pinto.

Também foi lançado oficialmente Selo Postal Personalizado 45 Anos da UEL, que será utilizado pelos Correios. Flavio Scanavez, representante da empresa de Correios e Telégrafos, e a reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, fizeram a primeira obliteração.

As peças carimbadas e assinadas passarão a fazer parte do acervo filatélico dos Correios, e servirá como fonte de pesquisas e registro deste tão importante acontecimento no contexto cultural e social do país, o aniversário da UEL.

O selo foi criado por meio de concurso pelos estudantes Rafael Salvi, Guilherme Lopes e Antoine Issa Haswany, do curso de Design Gráfico do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), sob orientação da professora Cibele Sitta, na disciplina de Produção e Análise Gráfica.

UEL em números

Ao longo de 45 anos foram formados quase 75 mil profissionais de mais de 50 áreas. Só nos últimos cinco anos, foram ao todo 12.692 profissionais entregues ao mercado de trabalho. Hoje, são ofertados 53 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento - 74 especializações, 45 mestrados, e 23 doutorados.

Hoje, a Universidade tem quase 13 mil alunos de graduação e mais de 5 mil alunos de pós-graduação. Ao todo a comunidade universitária é formada por quase 23 mil pessoas, entre alunos, professores e servidores. Só nos últimos cinco anos, a UEL formou 12.692 profissionais. Fundamentada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, a UEL tem, atualmente, 2.358 participantes em projetos de ensino; 5.341 em projetos de pesquisa; e 2.028 em projetos de extensão.

