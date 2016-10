Marcelo Belinati se reúne com Alexandre Kireeff e inicia o trabalho de transição na Prefeitura de Londrina

Londrina

O Deputado Federal e prefeito eleito de Londrina, Marcelo Belinati, realizou ontem (9), um encontro com o Prefeito Alexandre Kireeff. A visita, no Gabinete do Prefeito, foi o primeiro encontro entre os dois para tratar da transição e serviu para ajustar os detalhes do início dos trabalhos da Equipe de Transição que vai realizar o levantamento das condições de todas as secretarias.

Marcelo anunciou como integrantes de sua equipe, Moacir Sgarioni, Junker Grassiotto, Marcelo Canhada, Luiz Figueira de Mello e Edson Antônio de Souza. Também informou que o Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv) foi convidado a indicar um representante para acompanhar os trabalhos da equipe de transição.

“Nós trouxemos os nomes da equipe de transição e ele (Kireeff), que também vai indicar os nomes da Prefeitura e o local para, a partir desta semana, iniciar o levantamento de todas as secretarias, da situação financeira do Município, da situação de cada uma das secretarias, necessidades e projetos”, afirmou Marcelo, lembrando que os nomes do secretariado serão anunciados nas próximas semanas. “Agora é definir a situação da Prefeitura, até para que possamos compor todo o planejamento para os próximos quatro anos”, assegurou.

Sobre o perfil do novo secretariado, ele informou que são pessoas sérias, com entendimento da área e que tenham a vida pautada nos princípios da ética, da moralidade, que sejam proativos e que tenham sensibilidade para tratar tanto com os servidores quanto com a comunidade. “Vamos buscar nela pessoas que estejam dispostas a servir e a colaborar com a próxima administração. Precisamos é implementar as transformações que nossa cidade tanto precisa. Para isso, precisamos de uma equipe muito empenhada e comprometida com a sociedade”, enfatizou Marcelo.

O Prefeito Alexandre Kireeff informou que vai institucionalizar nesta segunda-feira (10), através de Decreto, a equipe de transição, com os nomes indicados pelo Governo Municipal. “Vamos fazer a passagem de informações para que o próximo gestor tenha condições de continuar a administração sem nenhum impacto para o serviço público da nossa cidade”, enfatizou. “A agenda de transição é conduzida pela equipe que está chegando. Vamos colocar uma equipe para atender as demandas que vão nos solicitar, teremos uma sala específica onde poderão trabalhar”, assegurou.

O encontro de Marcelo e Kireeff foi acompanhado pelo vice-prefeito eleito, João Mendonça; Deputado Federal Alex Canziani, chefe de Gabinete de Marcelo Belinati, Marcelo Canhada; advogado Marcelo Cortez; Chefe de Gabinete de Kireeff, Georde Danielides; Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Daniel Pelisson; e Secretário Municipal de Governo, Paulo Arcoverde.

Indicados pelo Marcelo - Os membros da comissão de transição têm, entre as diversas atribuições, levantar a real situação financeira da prefeitura; inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; solicitar e acompanhar a execução dos atos de gestão necessários à continuidade dos serviços públicos de competência do Município; preparar os atos de iniciativa do Prefeito eleito, a serem editados imediatamente após a posse; além de obter todas as informações necessárias à elaboração da Prestação de Contas do Município relativa ao último ano do mandato do atual Prefeito, para que a mesma ocorra dentro das estritas observâncias às disposições gerais que regem a matéria.

Estão responsáveis pela transição de Governo:

Moacir Norberto Sgarioni – Contabilista, agropecuarista, foi presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP) por oito anos, foi diretor do Londrina Esporte Clube (LEC) e também Comodoro do Iate Clube de Londrina.

Marcelo Canhada – É Chefe de Gabinete do Prefeito eleito. Foi Assessor Especial da Prefeitura na Administração do Prefeito Luiz Eduardo Cheida; Diretor de Planejamento da Prefeitura de Marialva; Secretário de Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Ibiporã; Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal para Proteção Ambiental da Bacia do Rio Tibagi (COPATI); Conselheiro Estadual e Municipal do Meio Ambiente e Presidente do ConGp.

Junker de Assis Grassiotto - Engenheiro civil com doutorado em Arquitetura e Urbanismo, empresário do ramo da Construção Civil, foi professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e secretário municipal de Obras na gestão Wilson Moreira na Prefeitura de Londrina.

Luiz Penteado Figueira de Mello – Agrônomo e especialista em Ciência Política e Desenvolvimento Estratégico. Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regional, idealizador dos Projetos "Arco Norte" e "Acquametropole". Foi Presidente do IPPUL e do Instituto Ecometrópole. É membro fundador do Fórum Desenvolve Londrina e Conselheiro da Agência de Desenvolvimento Regional Terra Roxa.

Edson Antonio de Souza – Servidor municipal há 30 anos, atua na secretaria do Planejamento, como assessor de planejamento. Graduado em Ciências Contábeis, é especialista em didática, elaboração, gerência e avaliação de projetos Governamentais; administração pública e gerência de Cidades. Já foi Secretário Municipal de Planejamento, de Saúde e de Fazenda e por mais de 20 anos foi Diretor de Orçamento da Secretaria de Planejamento.

Alexandre Sanches/Asimp

Clique nas fotos para ampliar