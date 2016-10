LEC confirma participação na 48ª Copa São Paulo Júnior de 2017

Londrina E.C.

Um dos objetivos do alviceleste é mostrar essa evolução do Londrina nos últimos anos e também revelar bons jogadores para servirem a categoria profissional do clube na temporada de 2017.

E a principal competição de categorias de base do país terá a volta do Londrina Esporte Clube em 2017. A Federação Paulista de Futebol, por meio de seu presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, e o Departamento de Competições da entidade, convidou o LEC para disputar a 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do próximo ano. O Tubarão confirmou participação na última sexta-feira, 7.

Após oito anos, a equipe alviceleste volta a disputar o torneio que nos últimos anos tem sido um celeiro de bons jogadores e boas oportunidades de mercado para os atletas e clubes. Para a competição, só poderão participar do torneio atletas nascidos entre os anos de 1997 e 2001, podendo o clube inscrever no máximo 25 atletas no torneio.

Segundo o técnico da equipe sub-19 do LEC, Zé Roberto Zacarias, é uma oportunidade única para cada um dos profissionais envolvido, uma vez que a competição é considerada como a principal competição das categorias de base do país: “Eu acredito muito na nossa equipe e converso diariamente com os atletas, pois uma competição como a Copa São Paulo é uma vitrine muito boa para todos que aqui estão. A oportunidade para os nossos jogadores disputarem um campeonato como este, mostrarem o seu potencial e terem a oportunidade na equipe profissional é única e eles têm que aproveitar”.

A última participação do Londrina Esporte Clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi em 2009, em que a equipe ficou lotada em Barueri e enfrentou o CRB (AL), Grêmio Barueri (SP) e São José (RS), sendo derrotada nas três partidas pelos placares de 2 a 0, 4 a 2 e 8 a 3, respectivamente.

De acordo com o supervisor das categorias de base, João Severo, a crescente do clube nos últimos anos, entre categorias de base e futebol profissional, alimenta ainda mais a expectativa de um bom torneio que tem também como objetivo a revelação de atletas para a categoria principal do clube.

“A crescente das categorias de base do Londrina é excelente nos cinco primeiros anos da gestão: nas edições do Campeonato Paranaense, fomos campeão estadual em uma oportunidade e vice em outras quatro, além disso, em 2013 e 2014 chegamos as oitavas de final da Taça BH, outra competição muito importante no cenário nacional. Com isso, nosso objetivo neste torneio, é mostrar essa evolução do Londrina nos últimos anos e também revelar bons jogadores para servirem a categoria profissional do clube na temporada de 2017”.

A principal competição de base do país tem seu início previsto para o dia 2 de janeiro e término no dia 25, aniversário da capital paulista, tendo a final do torneio realizada no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, popularmente conhecido como Pacaembu. O sorteio dos grupos e o chaveamento das cidades sedes serão definidos em arbitral ainda sem data prevista pela Federação Paulista de Futebol, organizadora do evento.

Assimp/LEC