CMEI arrecada mais de 2 mil exemplares de livros

Educação

Ação contou com a participação de alunos, professores, diretores e comunidade

Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Laura Virgínia de Carvalho Ribeiro arrecadaram 2.246 exemplares de livros de literatura infantil, em campanha realizada na Semana da Leitura, que ressaltou a importância da leitura. Além dos alunos, a ação contou com o envolvimento dos professores, diretores e comunidade, que se dedicaram para que a atividade fosse um sucesso.

A diretora do CMEI, Mirna Gentile, contou que os livros irão compor o acervo da Biblioteca Monteiro Lobato da unidade. “Como as crianças fazem uso dos livros diariamente e a biblioteca empresta os exemplares para os alunos levarem para casa, percebemos a necessidade de aumentar o acervo. Por isso promovemos a campanha”, disse.

Segundo ela, os alunos arrecadaram ótimos livros de literatura infantil, com excelente qualidade. “São livros com conteúdo muito bom, que permitem trabalharmos a importância e o prazer pela leitura e mostrar às crianças, que por meio dela é possível acessar conhecimentos”, enfatizou.

Além da campanha de arrecadação de livros, o CMEI uniu a Semana da Leitura com a Semana da Criança, proporcionando diversas atividades, como apresentações de teatro, contação de histórias com a participação dos pais, Dia da Fantasia, com desfile dos alunos, brincadeiras diferenciadas, entre outras atividades. O CMEI atualmente conta com 154 alunos, com idade entre 4 meses e 5 anos, e está localizado na rua Soiti Tarumã, 800 no Jardim Sabará III.

N.com