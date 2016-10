OSUEL e Hollands Vocaal Ensemble apresentam concerto 45 Anos UEL

Diversão e Cultura

A Orquestra Sinfônica da UEL e Hollands Vocaal Ensemble, da cidade de Amsterdam, apresentam nesta terça-feira (11), às 20 horas, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Dom Bosco, 55 - esquina com Avenida Maringá), o concerto comemorativo 45 Anos UEL. O concerto é resultado da parceria Casa de Cultura e Associação Coral Unicanto de Londrina.

O concerto está divido em dois momentos. O primeiro será regido pelo maestro Alessandro Sangiorgi (OSUEL), e a seguir o Hollands Vocaal Ensemble, sob a regência do maestro holandês Fokko Oldenhuis, executa "Coronation Anthems" de Handel, fechando com "Aleluia", do compositor alemão.

Coro - O Hollands Vocaal Ensemble, fundado em 1985, é um coro de câmara versátil, pois realiza repertório dos mais diversos períodos estilísticos, tanto tradicionais, bem como de compositores menos conhecidos e contemporâneos. O Coral está em turnê pelo Brasil, com apresentações em São Paulo e Vitória.

Serviço

Concerto 45 Anos UEL - OSUEL e Hollands Vocaal Ensemble (entrada gratuita)

Dia: 11 (terça-feira)

Local: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Dom Bosco, 55 - esquina com Avenida Maringá)

Agência UEL