MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina volta à quadra nesta semana

Equipe treina hoje e amanhã, 16 horas, no Moringão. Viagem será na quarta, após o almoço

A equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina tem uma semana importante pela frente na Liga Nacional de handebol masculino 2016. Após quase um mês de treinos, o time volta à quadra para dois compromissos longe de Londrina: no dia 13, encara o Pinheiros, em São Paulo, e no sábado, o adversário será o Taubaté, em Taubaté.

A ordem é concentração total em ambos os duelos. O técnico Giancarlos Ramirez acredita que sua equipe tem condições de fazer boas atuações e surpreender os rivais, mesmo atuando longe de casa. “Sabemos que serão dois compromissos bastante complicados, vamos a São Paulo respeitando os dois, mas queremos e podemos surpreender”, disse o comandante.

Ramirez passou os últimos dias analisando jogos do Pinheiros e utilizou boa parte dos treinamentos da última semana testando formas de tentar neutralizar os pontos fortes do adversário. “A gente sabe como eles jogam, conhecemos bem o estilo do treinador, assim como eles também nos conhecem. Acredito em um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. Teremos que ter atenção o tempo todo, e não podemos vacilar”, indicou o técnico.

“Acredito que tivemos boas semanas de treinamento e estamos muito focados nestes dois jogos, mas vamos pensar um de cada vez. Um resultado bom contra o Pinheiros pode ser importante tanto em termos de classificação, como para elevar o nosso moral para a reta final do grupo”, emendou o armador central Wagner Silva, artilheiro da equipe na Liga Nacional, com 13 gols marcados.

Em seus dois primeiros compromissos no torneio nacional, a MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina venceu Juiz de Fora-MG (30 a 27) e Uberaba-MG (36 a 18), ambos em Londrina, no mês passado.

