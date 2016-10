Beisebol - MLB caça jovens talentos em Londrina

Esportes

Selecionados nas “peneiras” ganharão vaga em novo projeto da MLB para desenvolvimento do esporte no Brasil em 2017

Jovens com idades entre 13 e 18 anos, nascidos de 1997 até Dezembro 2003, que sonham em trilhar trajetória na Major League Baseball (MLB) – como a do brasileiro Paulo Orlando, o primeiro atleta do país a conquistar a liga mais importante do esporte no mundo – terão a chance de iniciar o seu caminho no esporte por meio de seletivas que acontecerão nos próximos dias aqui no Brasil.

A MLB, com o apoio da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, realizará três sessões de treinos abertos para os novos talentos do beisebol, as “peneiras”. As seletivas ocorrerão nos dias 12 de outubro, em Ibiúna (SP), 13 de outubro, em Londrina (PR) e 14 de outubro em Marília (SP). Os interessados deverão se inscrever no local das peneiras a partir das 13h. Os jovens também serão observados no campeonato brasileiro sub-17 de beisebol que acontece nos dias 15 e 16 de outubro, também no CT de Ibiúna.

Além de avaliar as promessas brasileiras da modalidade, os olheiros da Major League viajarão a Salta e Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Guayaquil (Equador) ainda no mês de outubro.

Comissão avaliadora - Integrantes da Major League Baseball Scouting Bureau (departamento especializado em seleção de jovens talentos pelo mundo) estarão presentes para avaliar os participantes com base no nível de atuação da Major League. Serão feitos testes de habilidades gerais, tais como corrida de 55 metros, capacidade de rebater e força do braço no arremesso curto (arremesso tradicional pitcher para catcher) e longo (do outfiled para infield, ou uma base a outra). As posições de catcher (defensor que fica atrás do rebatedor) e pitcher (arremessador) também serão analisadas.

Novidade - Os atletas prospectos serão avaliados pelos olheiros da MLB. Aqueles que demonstrarem potencial para desenvolvimento poderão ser selecionados para um novo projeto que a Major League Baseball realizará no Brasil, a partir de 2017, em substituição ao MLB Elite Brasil Camp.

O MLB Elite Camp em suas seis edições (de 2011 a 2016) ajudou a revelar 10 jovens talentos brasileiros que assinaram contratos com times norte-americanos, sendo que seis deles continuam atuando nas ligas de acesso da principal liga de beisebol do mundo. Além disso, 15 atletas com passagem pelo Elite Camp já defenderam a seleção brasileira de beisebol.

Data e horário - Seletiva

Londrina – quinta-feira, 13 de outubro – ACEL – Associação Cultural e Esportiva de LondrinaDatas e Horário - Seletiva

Rua Major Achilles Pimpão Ferreira, 2300 - Jardim Vale Verde, Londrina - PR, 86040-020

- 13h início das inscrições. A partir das 15h começam as peneiras.

Assimp MLB