Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/10/2016

Primeira Leitura (Gl 5,1-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 1é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. 2Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar.

3Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a Lei. 4Vós que procurais a vossa justificação na Lei rompestes com Cristo, decaístes da graça. 5Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. 6Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade; observar ou não a circuncisão não tem valor algum.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118)

— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça!

— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça!

— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes!

— Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos!

— Cumprirei constantemente a vossa lei; para sempre, eternamente a cumprirei!

— É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens.

— Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto, mais que tudo!

— Elevarei as minhas mãos para louvar-vos e com prazer meditarei vossa vontade.

Evangelho (Lc 11,37-41)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 37enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. 38O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. 39O Senhor disse ao fariseu: “Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. 40Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? 41Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Purifiquemos nossa alma e nosso coração

É com muito mais diligência, aplicação e determinação que precisamos cuidar daquilo que está dentro de nós, da nossa alma e do nosso coração

“O Senhor disse ao fariseu: Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades” (Lucas 11, 39).

Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu ficou reparando no que Jesus fazia e, para ele, foi um escândalo porque Jesus não lavou as mãos para comer.

Há pessoas que reparam em tudo. Reparam como está a unha, os pés da pessoa; como o cabelo está amarrado, reparam se a pessoa lavou as mãos. Há essa “preocupação” de reparar como é o comportamento dos outros.

O fariseu fez isso. Mas o problema não foi o fariseu reparar (e não é o problema nós repararmos). O problema é que não reparamos no essencial, não reparamos no que realmente precisa ser reparado.

Primeiro, precisamos reparar a nossa própria vida. Precisamos, acima de tudo, aprender a nos cuidar, a cuidar dos nossos atos e atitudes. Parar de olhar para o externo e olhar o essencial.

Por isso, a resposta de Jesus para o fariseu foi muito incisiva: “Vocês fariseus, estão sempre muito preocupados em limpar o prato e o copo por fora, mas o vosso interior, o vosso coração está cheio de roubos, maldades, enganos e tantas outras coisas”.

Sabe, meus irmãos, temos que cuidar muito para não sermos pessoas de aparências. Porque aparentemente está tudo muito bem, muito limpo, está tudo muito bonito. Até na forma como olhamos para as pessoas deixamos nos prender pelas aparências. Achamos aquela pessoa formosa, linda, maravilhosa…

Vivemos na sociedade das aparências, dos enganos, das cores, do bonito. Mas não é a sociedade do belo. É a sociedade que olha somente para o que vê no exterior. Deixamo-nos enganar, iludir, seduzir por essa visão da sociedade totalmente enganosa, que não é capaz de penetrar o interior da alma e do coração.

Gastamos muito mais tempo, energia e preocupações com o nosso exterior. Não há problema nenhum em cuidar da sua beleza, em cuidar da sua aparência (temos que cuidar de nossa aparência); os outros merecem ver o melhor de nós. Mas é com muito mais diligência, aplicação e determinação que precisamos cuidar daquilo que está dentro de nós, da nossa alma e do nosso coração!

Se gastamos tanto tempo para arrumar a nossa unha, o nosso cabelo, podemos gastar muito mais intensidade para limpar o nosso coração de coisas velhas, de “tranqueiras”, de sentimentos negativos, de ressentimentos acumulados e mágoas que estão entravadas dentro de nós e que nos impedem de sermos pessoas melhores, autênticas e verdadeiras.

Temos que nos purificar do orgulho e da soberba mas, sobretudo, da cegueira espiritual. Quem vê demais a vida dos outros não é capaz de ver a si mesmo, de enxergar de fato como cada um é.

O nosso trabalho interior é, acima de tudo, purificar a nossa alma e o nosso coração!

Lave seus pratos, seus talheres, suas roupas e tudo aquilo que precisa lavado, mas não deixe de lavar o essencial. Lave a alma e o coração. Renove o espírito e purifique-se do que está velho e estragado.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova -

https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn