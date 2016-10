Dia do Professor será comemorado com jantar e baile

Londrina

Para comemorar o Dia do Professor e o Dia do Auxiliar de Administração Escolar, o Sinpro - Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná – vai promover uma grande festa no próximo sábado (15), a partir das 21 horas, no Parque de Exposições Ney Braga.

A festa “Uma Noite no Velho Oeste” será realizada no Recinto José Garcia Molina e contará com um belíssimo jantar seguido de baile. A animação ficará por conta da banda Madry in Concert e a organização do evento avisa que é obrigatório o traje a caráter para homens e mulheres.

Os convites já estão a venda na sede do Sinpro (Rua Delaine Negro, 75) ao preço de R$ 100,00 para não associados (crianças até 11 anos pagam meia); associados do Sinpro e dependentes terão os preços subsidiados pelo Sindicato e pagarão R$ 60,00 (crianças até 11 anos pagam meia).

A procura pelos ingressos é grande: dos quase seiscentos convites colocados à venda, restam pouco mais de 100. Assim, quem quiser participar da festa é bom correr e comprar logo o seu. E vá preparando seu traje de cowboy ou cowgirl para fazer bonito no saloon.

Emilia Miyazaki/Asimp