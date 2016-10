LEC: Oito finais e pode ter empate!

Artigos e Opinião

O sonho está perto de se tornar realidade. Nem o mais otimista torcedor do tubarão imaginaria chegar em outubro só dependendo de si para voltar a elite do futebol nacional. A pontuação mínima para não ser rebaixado veio com 28 rodadas. Agora, cabe jogar oito finais em prol do acesso.

O Londrina Esporte Clube vai fazer quatro jogos no Estádio do Café: Luverdense, Paysandu, Atlético-GO e Avaí e terá quatro viagens a cumprir: Criciúma, Pelotas (Brasil), São Luis (Sampaio) e Bragança Paulista (Bragantino). São 24 pontos em jogo, 12 em casa e 12 fora.

Conforme o site www.chancedegol.uol.com.br, organizado por Marcelo Leme de Arruda, estatístico graduado e pós-graduado pela Universidade de São Paulo, com 65 pontos, o clube alcança a 99% de possibilidade de subir. O Londrina tem 48 pontos e pode chegar a 72 se vencer todos os jogos de agora até o final. Com 62 pontos o percentual para subir cai para 60% mas é uma possibilidade matemática importante. Com isso, se vencer os quatro jogos em casa, o Londrina chegará a 60 pontos. E aí com mais dois empates ou uma vitória fora de casa, a Série A ficará logo ali.

Claro que os confrontos diretos podem puxar para baixo a pontuação e, daqui a pouco, algum time poderá subir com menos de 60 pontos. Todos os clubes vão ter quatro mandos e quatro visitas. Além disso, os critérios de desempate serão importantes nessa reta final.

O empate na pontuação final é bem provável e, o torcedor deve ficar por dentro dos critérios de desempate, que são: 1º) maior número de vitórias; 2º) maior saldo de gols; 3º) maior número de gols pró; 4º) confronto direto; 5º) menor número de cartões vermelhos recebidos; 6º) menor número de cartões amarelos recebidos; 7º) sorteio. § 1º - Para efeito do quarto critério (confronto direto), considera-se o resultado dos jogos de ida-e-volta somados, ou seja, o resultado do “jogo de 180 minutos”. § 2º - Permanecendo o empate no “jogo de 180 minutos” do confronto direto, conforme acima mencionado, o desempate dar-se-á pelo maior número de gols assinalados no campo do adversário. § 3º - No caso de empate entre mais de dois clubes, não será considerado o quarto critério.

Guilherme Lima - Jornalista e Professor - Londrina - Pr