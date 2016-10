Compra PR capacita micro e pequenos empresários para participar de licitações

Geral

Durante os meses de outubro e novembro, interessados em vender para o poder público receberão consultorias e participarão de caravanas de compras

Com o objetivo de preparar e estimular a participação de micro e pequenas empresas, e também de microempreendedores individuais, em licitações, compras públicas e governamentais, o Sebrae/PR, em parceria com a Prefeitura de Arapongas, a Federação das Associações Comerciais e Empresários do Estado do Paraná (Faciap) e a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Paraná (Fecomércio PR), realizam o Programa Compra Paraná na cidade de Arapongas. Durante os meses de outubro e novembro serão oferecidas várias capacitações e consultorias aos empresários interessados em participar de licitações. Eles também receberão o planejamento das compras do poder público municipal para o primeiro semestre de 2017 e poderão participar de caravanas de compras.

O consultor do Sebrae/PR, Julio Cesar Rodrigues, explica que as caravanas levam os empresários que querem vender para a prefeitura ao centro de distribuição do município. “Lá, eles são orientados e atendidos pelos compradores públicos sobre como acessar os editais, participar de licitações, e também podem apresentar seus produtos e serviços aos pregoeiros”, afirma. Rodrigues destaca que a principal barreira para a participação nos certames é o desconhecimento do processo.

“Os micro e pequenos empresários acreditam ser muito burocrático, ou que não têm capacidade para atender a demanda, e também que a prefeitura não paga em dia. Queremos desconstruir essa percepção, mostrar que os requisitos exigidos nos processos não são difíceis de serem atendidos”, informa. O consultor acrescenta ainda que os empresários podem se precaver em relação ao pagamento pesquisando sobre como andam as contas do município.

A diretora de compras da Prefeitura de Arapongas, Patrícia Oliveira, destaca que o poder público costuma pagar pelos produtos e serviços adquiridos por licitação em um prazo médio de 19 dias, enquanto no varejo os empresários podem levar até 45 dias para receber. “É muito mais vantajoso vender para a prefeitura”, garante. Segundo ela, a desculpa da burocracia também não pode mais ser usada, já que o próprio município emite para as empresas muitos dos documentos exigidos nos certames.

O Programa Compra Paraná, que é realizado na cidade desde fevereiro deste ano, já apresenta ótimos resultados. “Antes do programa, menos de 10% dos produtos e serviços adquiridos pelo município vinha de micro e pequenas empresas locais. Em apenas oito meses, esse número aumentou para 25% e até dezembro queremos chegar a 35%”, estima. Para a prefeitura, a maior participação de micro e pequenas empresas locais em licitações resulta na diminuição de processos fracassados. Para os pequenos negócios, representa uma possibilidade de crescimento.

O proprietário da Ara-Água Distribuidora de Água Mineral, Aurélio Renan Dedio, conta que o contrato com a prefeitura permitiu que ele não reduzisse o quadro de funcionários neste momento de crise. Ele diz que recebeu orientação do poder público para participar de uma licitação para fornecer galões de água para o município e saiu vencedor. “Nunca tive problema nenhum. Compensa sim vender para a prefeitura”, garante.

O diretor de planejamento e gestão da Fecomércio PR, Rodrigo Rosalem, destaca que a participação de empresas locais em licitações faz com que o dinheiro circule dentro do próprio município. “Isso fortalece o comércio, a indústria e prestação de serviços locais, mantendo os empregos e a geração de renda”, completa.

A coordenadora da universidade corporativa da Faciap, Daniele Guimarães, lembra que o papel da entidade é promover, junto com o Sebrae/PR, as capacitações dos fornecedores por meio das associações comerciais. “Queremos que o Programa Compra PR deixe um legado através dos escritórios locais de compras. Já existem dois no Paraná, um em Toledo e outro em Marechal Cândido Rondon. São locais apolíticos que aproximam os órgãos públicos dos empresários. Estes recebem informações e suporte para participar das licitações”, explica. A ideia, segundo ela, é que esses escritórios sejam implantados em todo o Paraná.

Compra Paraná

O Programa Compra Paraná tem por objetivo preparar e estimular a participação de micro e pequenas empresas, e também de microempreendedores individuais, em licitações, compras públicas e governamentais, por meio de um processo permanente de mapeamento, capacitação e negociação. A iniciativa é do Sebrae/PR, Faciap e Fecomércio, e tem como foco fornecedores, empresários de pequenos negócios, microempreendedores individuais, assim como interessados em fornecer produtos e serviços para a administração pública federal, estadual ou municipal.

Asimp/Sebrae/PR