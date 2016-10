Instituída a comissão de transição da Administração Municipal

O prefeito Alexandre Kireeff assinou, ontem (10), decreto nomeando três secretários municipais que irão compor a equipe de trabalho de transição entre a atual e futura administração municipal.



São eles: Daniel Pelisson (Planejamento, Orçamento e tecnologia), Paulo Arcoverde (Governo) e George Danielides (Chefe de Gabinete). O decreto foi publicado no Jornal Oficial do Município desta segunda-feira (10).



Ainda pelo decreto que institui a comissão de transição da administração municipal, ficam nomeados também integrantes da equipe de trabalho da futura administração. São eles: Moacir Sgarioni, Junker Grassiotto, Marcelo Canhada, Luiz Figueira de Mello e Edson Antônio de Souza.



Integra também esse grupo Roberto Pintor de Melo Lima, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv).



A partir de hoje, as equipes de transição devem definir um cronograma de atividades, bem como um local para as reuniões de trabalho.