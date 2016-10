Semana Nacional do Livro da Biblioteca divulga programação

Educação e Cultura

Atividades incluem palestras, bate-papo com autores, discussões sobre obras de vestibular, lançamento de livros

A partir desta semana, a população poderá conferir a programação completa da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e se inscrever nos cursos, oficinas, palestras e outras atividades, que acontecerão de 21 a 28 de outubro, em diversos pontos da cidade.

Para a abertura das atividades, dia 21 de outubro, das 19h30 às 20h30, está prevista a palestra “História do Registro do Conhecimento”, com a professora doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Ana Cristina de Albuquerque. A atividade será no salão social do Sesc Londrina, que fica na Rua Fernando de Noronha, 264.

Além da palestra de abertura, os amantes da leitura poderão desfrutar da feira do livro, bate-papos com autores, interessados e especialistas em literatura, de oficina de “Produção de Histórias em Quadrinhos” e de “Escrita Criativa”; de aulas sobre “Nossa História: causos da região oeste”; curso de “Confecção de Livros”, de “Literatura de Cordel”, de “caixa organizadora: livro”, e minicurso de Contação de Histórias.

Também poderão aproveitar a palestra de “Práticas Intergeracionais em Biblioteca”, que será desenvolvida na terça-feira (25), das 19 às 21 horas, na Biblioteca da Unifil do campus da Av. JK (Bloco ao lado da biblioteca central), com a Dra. Simone Borges Paiva.

De 24 a 28 de outubro, haverá a Campanha Solidária em prol da Biblioteca da Vila Cultural Adecom, para arrecadação de livros de literatura infantojuvenil. Os livros poderão ser doados no Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina (Biblioteca Central, BS/CH, BS/CCS, BS/EAAJ e BS/COU).

De acordo com a coordenadora de atendimento, programação e extensão das Bibliotecas Públicas de Londrina, Leda Maria Araújo, a intenção é fazer uma articulação em rede em âmbito municipal. “Pretendemos fazer uma articulação em rede e oferecermos mais ações culturais de usufruição para trazer público à biblioteca com ações de fomento ao livro, a leitura e a literatura”, afirma.

Feira do Livro - No sábado, dia 28 de outubro, das 9 às 18 horas, será realizada uma feira do livro e gibs trazendo as novidades do ramo literário, lançamento de obras, estande de editoras com produtos em promoções, oficinas, debates sobre os livros cobrados em vestibulares da região, além de outras atrações. Ela será montada no Colégio Mãe de Deus (Rua Pará, 845, Centro).

No mesmo dia e local, serão montados diversos ambientes de leitura como o Espaço Biblioteca Infantil, Biblioteca do Colégio Mãe de Deus e o Espaço Memória do Sistema de Bibliotecas Públicas do Município.

Às 10h, o escritor Moacyr Eurípedes Medri fará uma sessão de autógrafos de sua obra “Travessia: a felicidade não mora ao lado”, que estará sendo vendida no local. Assim como Maria Helena de Moura Arias o fará, das 9h às 18h, com as obras “A viagem da lagarta”, “Palavrio”, “De que cor será a lua?” e “O Morto-memórias de um fuzilado”. Outros autores como Irmã Franciely e Leandro Magalhães estarão na feira para autógrafos. Às 11 horas, haverá narrativa de histórias com Débora Storti e amigas, seguida por “As Bortolin” e Márcia Batista e Aliny Perrota.

Ações de 24 a 28 de outubro

Campanha Solidária em prol da Biblioteca da Vila Cultural Adecom

Sala de Leitura do Sesc Londrina, das 12h45 às 22 horas, Exposição de “Livros danificados por manuseio inadequado”, Exposição de Literatura de Cordel, Leia & Troque - Troca de Livros de Literatura e Gibis. (Rua Fernando de Noronha, 264).

Biblioteca Pública Municipal de Londrina, das 10 às 17h50, Exposição 1001 livros para ler antes de morrer e a Mostra Expositiva de Materiais Danificados: Jornais, revistas e outros.

Colégio Marista, das 8 às 18 horas, Mostra Drummond: um poeta no meio do caminho para alunos, pais e professores.

Biblioteca Central da UEL – Campus Universitário, 10h às 20h, stand Livraria da Vila: exposição e venda.

Segunda-feira (24)



Sala de Leitura do Sesc Londrina, às 19 horas, traz bate-papo sobre História em Quadrinhos e Mangá, com a mediadora Maria Cristina Gomes (Mestranda/Ciência da Informação da UEL). As vagas são limitadas.

Centro Cultural Lupércio Luppi, às 14 horas, palestra de Fanfiction com a mediadora Rosemari Pereira dos Santos Alves (Mestranda/Ciência da Informação da UEL). As vagas limitadas. Às 16h, bate-Papo sobre Monteiro Lobato com Léo Pires Ferreira.

Biblioteca Infantil de Londrina (Praça 1º de Maio), às 14 horas, Oficina de Produção de Histórias em Quadrinhos, com o mediador Eloyr Doin Pacheco. Vagas limitadas.

Biblioteca do Centro de Esportes Unificados (Rua Ângelo Gaiotto, s/n), das 10 às 11 horas, traz a oficina Nossa História: causos da região oeste, mediador Irineu Marques da Silva.

Biblioteca Ramal Vila Nova, das 9 às 10 horas, oficina Confecção de Livros, com mediadoras Mayumi Kariya e Soraya Elaine Ferreira da Costa. Exposição de Pôster na Biblioteca da Unifil, “Biblioteca, um ambiente de estudo, pesquisa e leitura”. Público interno.



Terça-feira (25)

Sala de Leitura do Sesc Londrina, às 14 horas, a oficina de Literatura de Cordel. Vagas limitadas.

Biblioteca Senai Londrina, às 19h30, “Projeto Biblioteca Aberta: Fontes de Informação e Afinamento de Pesquisa” com a palestrante Dra. Renata Curty (Ciência da Informação da UEL).

Biblioteca do Centro de Esportes Unificados, 10 às 12 horas, será realizado oficina caixa organizadora – livro com Priscila de Jesus Apolinário Ribeiro e Ana Paula Pietsiaki de Souza.

Auditório Ipolon (Rua Alagoas, 2001), às 8h30, palestra Fanfiction com Rosemari Pereira dos Santos Alves. Oficina de Escrita Criativa, das 9 às 11 horas e 14h30 às 16h30, Camila Mossi de Quadros. Para o público interno.

Biblioteca Pública Municipal de Londrina, das 15 às 16 horas, bate-papo sobre as obras do vestibular, com Ivan Takashi Kano. Aberto ao público.

Às 8h30, haverá Minicurso de Contação de Histórias com Leda Maria Araújo

Auditório Ipolon, às 14h30, um bate-papo sobre as obras do vestibular com Fabiana Francisco Tibério e Camila Mossi de Quadros, para o público interno da IFPR.

Biblioteca Infantil de Londrina (Praça 1º. De Maio), às 14 horas, haverá oficina de Produção de Histórias em Quadrinhos com Eloyr Doin Pacheco. Vagas limitadas.

Centro Cultural Luppércio Luppi, às 14 horas, na Contação de Histórias com Sueli Bortolin.

Biblioteca Ramal Vila Nova, às 9 horas, oficina Confecção de Livros com Mayumi Kariya e Soraya Elaine Ferreira da Costa.

Biblioteca Unifil Campus JK, às 19h30, palestra sobre Práticas Intergeracionais em Biblioteca, com a Dra. Simone Borges Paiva. Aberta ao público

Quarta-feira (26)

Biblioteca da PUC, às 14 horas, minicurso sobre inserção e atualização de dados acadêmicos/profissionais no Currículo Lattes, com o palestrante João Arlindo dos Santos Neto.

Biblioteca Infantil de Londrina (Praça 1º. de Maio), às 14 horas, oficina de Produção de Histórias em Quadrinhos, com Eloyr Doin Pacheco.

Biblioteca Ramal Vila Nova, às 9 horas, oficina de Confecção de Livros com Mayumi Kariya e Soraya Elaine Ferreira da Costa.

Auditório Ipolon, às 9 e às 14h30, oficina de Escrita Criativa com Camila Mossi de Quadros. Às 9h45, bate-papo sobre as obras do vestibular, com Fabiana Francisco Tibério e Camila Mossi de Quadros.

Centro Cultural Luppércio Luppi, às 14 horas, contação de histórias, com Daniela Fiorucci.

Sala de Leitura - Sesc Londrina apresentam Cine Sesc e Varal de Literatura de Cordel, às 15 horas, haverá exibição do curta-metragem “A moça que dançou depois de morta”. Baseado em uma história de cordel de J. Borges. Dir. Ítalo Cajueiro, classificação livre, com o mediador Tiago Souza.

Quinta-feira (27)

Sala de Leitura - Sesc Londrina, às 15 horas, minicurso “Obras Literárias do Vestibular UEL”, com Ivan Takashi Kano. Vagas limitadas.

Auditório Ipolon, às 9 horas e às 14h30, oficina de Escrita Criativa com Camila Mossi de Quadros. Para o público interno (IFPR).

Biblioteca Infantil, às 14 horas, contação de histórias, com Sueli Bortolin.

Biblioteca da Unifil Av. JK, às 14h30, oficina Construção de Poesia, com Ênio Caldeira.

Biblioteca Ramal Vila Nova, às 9 horas, oficina Confecção de Livros, com Mayumi Kariya e Soraya Elaine Ferreira da Costa

Biblioteca do Centro de Esportes Unificados, às 10 horas, oficina de dobradura: marca-páginas, com Priscila de Jesus Apolinário Ribeiro e Ana Paula Pietsiaki de Souza.

Centro Cultural Luppércio Luppi, às 19 horas, bate-papo sobre livro e leitura com Paulo Briguet. Vagas limitadas.

Biblioteca Setorial de Ciências Humanas (BSCH) – Campus da UEL, às 19 horas, lançamento do livro Fontes de Informação Digital (EDUEL), com a Dra. Maria Inês Tomáel e Dra Adriana Rosecler Alcará.

Teatro Zaqueu de Mello, palestra “Conservação Preventiva em Bibliotecas”, às 8h30 às 9h30 e das 14h30 às 15h30, com Maria Aparecida Lopes.

Biblioteca Pública Municipal de Londrina, das 9h30 às 11h30 e das 15h30 às 17h30, oficina de Higienização de Obras com oficineiros Osny Terciotti (UEL) e Valdir Aguiar (UEL). As vagas são restritas professores do Projeto Palavras Andantes.



Sexta-feira (28)

Sala de Leitura do Sesc Londrina, às 14 horas, contação de histórias, aberta ao público e com vagas limitadas.

Biblioteca do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (R. Prof. João Cândido, 1114), às 14 horas, Spark: Inventivo Literário- Dia da invenção na biblioteca, atividade inspirada na vida e invenções de Leonardo Da Vinci e os participantes terão uma experiência com impressão 3D. Vagas limitadas.



Inscrições

As inscrições e mais informações sobre as atividades podem ser obtidas nos locais organizadores das ações como na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (Av. Rio de Janeiro, 413) e pelo (43) 3371-6500; no Sesc Londrina (Rua Fernando de Noronha, 264) e pelo (43) 3305-7800; Colégio Mãe de Deus (Rua Pará, 845) e (43) 3878-8805; Biblioteca do Senai (Rua Belém, 844) e (43) 3294-5100; Biblioteca da da PUC (Av. Jockey Club, 485) e (43) 3372-6000; no Centro Cultural Lupércio Luppi (Av. Saul Elkind, 790) e (43) 3329-0316; na Biblioteca Infantil de Londrina (Praça 1º de Maio) e (43) 3371-6500; na Biblioteca do Centro de Esportes Unificados (Rua Ângelo Gaiotto, s/n) e no (43) 3371-6550; na Biblioteca Ramal Vila Nova (Rua Purús, 45) e (43) 3329-6993; na Biblioteca da Unifil (Rua Alagoas, 2.050) e (43) 3375-7448; no Ipolon (Rua Alagoas, 2001) e no (43) 3878-6139 e no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Rua Prof. João Cândido, 1114) e no (43) 3375-9925.



Parceiros

Participarão das ações da semana o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), além das Bibliotecas do Sesc Londrina, Senai Londrina, Centro Universitário Filadélfia (Unifil), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Colégio Marista, Colégio Mãe de Deus, Instituto Politécnico de Londrina (Ipolon), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. A Secretaria de Cultura e o Departamento de Ciência da Informação da UEL também são parceiros.

A promoção da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, em âmbito municipal, é da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Sistema de Bibliotecas Públicas do Município de Londrina e conta com parcerias público-privadas. Ela foi instituída pelo Decreto n° 84.631, de 9 de abril de 1980, sendo comemorada em todo território nacional, sempre na última semana de outubro.

N.com