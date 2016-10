Biblioteca Infantil oferece atividades na Semana da Criança

Cultura

Haverá oficina de confecção de Sacola e a contação da história “Visitando Manoel de barros: Um passeio com a nuvem feliz”

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado amanhã (12), a Biblioteca Infantil de Londrina está promovendo algumas atividades. Nesta terça-feira (11), das 14 às 16 horas, haverá uma oficina gratuita de Confecção de Sacola Jogo da Velha, em E.V.A.

Para participar é necessário fazer inscrição pelo telefone 3371-6603. A oficina é voltada a crianças a partir de 7 anos. Os participantes deverão levar uma folha de E.V.A. em qualquer cor. O restante dos materiais será fornecido pela Biblioteca.

Na sexta-feira (14), às 15 horas, a Biblioteca Infantil vai receber a contação da história “Visitando Manoel de barros: Um passeio com a nuvem feliz”, contada pela Cia Kiwi de Jaqueta. A história é uma adaptação do texto "Nuvem Feliz" de Alice Ruiz, mesclada com cinco historietas de Manoel de Barros presentes nas obras “O fazedor de amanhecer”, “Exercícios de ser criança” e o primeiro capítulo do “Livro sobre nada”. A atividade é aberta ao público em geral.

