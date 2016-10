Londrina Cultura comemora mais de 70 mil acessos

Cultura

A plataforma colaborativa e gratuita Londrina Cultura, que permite localizar agentes, espaços, projetos e eventos culturais de Londrina, registrou mais de 72.880 mil acessos, desde sua implantação, em abril deste ano, até agosto. São mais de 252 eventos registrados e, atualmente, há 160 agentes culturais, 69 espaços e 29 projetos cadastrados.

Para a secretária municipal de Cultura, Solange Batigliana, o número de consultas é bastante significativo e, para próximo ano, se projeta que a ação de cadastramento e de utilização da plataforma seja ainda mais intensa. “A plataforma é um caminho importante, que permite que as informações, sobre o que está acontecendo na agenda cultural, circulem e está disponível para todos”, disse.

A gerente de ação cultural, Pâmela Salles, responsável pela plataforma na Secretaria Municipal de Cultura, disse que os números indicam a adesão do público à plataforma. “Por meio dela é possível localizar shows, peças, apresentações, exposições, festivais, mostras e demais eventos que acontecem no cenário cultural, num só lugar”, disse.

O Londrina Cultura foi criado a partir do software livre Mapas Culturais, desenvolvido pelo Instituto TIM, faz parte do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) e Sistema de Informações Geográficas de Londrina (SIGLON). O website apresenta uma interface colaborativa que permite que os usuários insiram e consultem informações georreferenciadas sobre atividades, local, horário de funcionamento, participantes, fotos, agenda e perfil do agente que a desenvolve.

Interessados em fazer o cadastramento de atividades ou em acessar a agenda cultural da cidade, devem acessar a plataforma por meio do endereço eletrônico www.londrinacultura.londrina.pr.gov.br. Aqueles que tiverem dúvidas sobre o website, podem encaminhar um e-mail para cultura@londrina.pr.gov.br ou telefonar na Secretaria Municipal de Cultura (43) 3371-6600.

