Ibiporã: Modelo Paranaense Rosane Cardoso exibe corpo sequinho apenas com aula de dança

A modelo Rosane Cardoso é o tipo de mulher que atrai olhares e tira o fôlego de muitos marmanjos por onde quer que passe. Com 25 anos e dona de um corpão de 1.70 de altura e 57 kg bem distribuídos, a beldade deixa muitas mulheres no chinelo quando o quesito é elegância e sensualidade.

Do signo de capricórnio e nascida em Ibiporã no Paraná , atualmente a modelo reside em Londrina, também no Paraná, é formada em Publicidade e Propaganda, trabalha como modelo comercial, e já realizou muitas campanhas na área de marketing e eventos, e possui como sonho ser reconhecida na carreira de modelo, além de ter uma grife de roupas femininas que leve o seu nome.

Rosane afirma que apesar de já ter praticado no passado malhação e frequentado acadêmia, que não é muito adepta a este tipo de esporte a prefere queimar calorias com a dança, onde adora jazz, axé, dança de salão e sertanejo, que já lhe ajuda muito a manter o corpão em dia.

Com uma forma invejável, a beldade que possui barriga chapada, diz ficar muito satisfeita com o corpo que tem, pois qualquer figurino que escolhe, sempre fica muito bem, além de ficar elegante nas fotos que realiza para as campanhas publicitárias.

Sua frase preferida é "viva de maneira que sua presença não seja notada nas sua ausência profundamente sentida".

