Karol Ka manda fazer letra K gigante para seu novo clipe

A cantora de funk melody Karol Ka mandou fazer uma letra "K" gigante para seu novo clipe. A ideia foi da própria Karol Ka e Daniel Pereira, que compôs a música "Mexe o Bumbum" com a cantora, produziu a letra de 1,70m. O clipe conta com a participação de 60 crianças.

"Eu fiz a coreografia pensando nas crianças, descobri que muitas me conhecem e dançam minhas músicas. Estávamos fazendo a coreografia na academia da coreógrafa Paula Campos e ensinando as adultas para que fizessem a composição comigo na dança no clipe. Enquanto isso as crianças observavam e depois começaram a fazer a coreografia direitinho. Então perguntei à Paula se aquelas crianças poderiam participar. As quatro menininhas que lá estavam espalharam a coreografia. Sei que no clipe chegaram 60 crianças, então eu disse que todas participariam", conta Karol Ka.

"Vai ficar maravilhoso, é um mundo de crianças fazendo coreografia. Foi uma festa e até as mães participaram. Dizem que no bairro não se fala em outra coisa", completa a cantora que ficou famosa com a música "Selfie Colado", trilha da novela "A Regra do Jogo" e da série "Justiça", ambos da Rede Globo.

Vanessa Scarcella/Asimp