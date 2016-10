Simone Sampaio brilha em festa da Dragões ao lado de Mônica Apor e Helena Soares

Social

Na madrugada do último domingo (09), a Escola de Samba Dragões da Real, abriu as portas de sua quadra social que fica situada no bairro da Vila Anastácio, na zona oeste da capital paulista, para realizar a Festa de Bateria da agremiação.

A 'Bateria Ritmo que Incendeia', que possui ao comando o Mestre Jorge Tornado, deu um show a parte juntamente com o time de canto e o intérprete oficial Rene Sobral. O samba rolou durante altas horas da madrugada e contou com a presença das baterias convidadas da Universitária TatuBola – FGV e das escolas coirmãs X-9 Paulistana, Independente e Rosas de Ouro.

O destaque da festa ficou para a jornalista e modelo Simone Sampaio, que é a Rainha de Bateria da escola e chegou deslumbrante em um vestido longo, todo cravejado na pedraria, com um ousado decote até o umbigo e uma enorme fenda na lateral, deixando a mostra as pernas torneadas da beldade.

Simone Sampaio ficou conhecida pelo seu dom de sambar, tanto que ganhou vários concursos que lhe rendeu o cargo de 'Rainha das Rainhas', é considerada uma veterana quando o assunto é desfile de escola de samba. Atualmente a beldade está indo para o sexto ano consecutivo como rainha de bateria da Dragões da Real, agremiação oriunda da torcida do São Paulo, seu time do coração.

Durante a festa a beldade chegou acompanhada de sua filha Mahryan Sampaio que assim como a mãe, fez questão de prestigiar o evento com um figurino luxuoso, deixando a pernas a mostra.

A noite foi de muitas homenagens, e a Rainha de bateria recebeu uma enorme cesta de perfumes e cremes, presente do mestre da bateria e dos ritmistas. A beldade ainda contou com o prestigio da amiga apresentadora Mônica Apor, e da Helena Soares, piloto de rally e rainha de bateria da escola de samba Independente.

"A noite foi encantadora, simplesmente estou em êxtase com a perfeição que foi a festa e poder fazer parte desta linda família que é a Dragões. Amei receber o carinho da minha amiga Mônica que sempre que pode está ao meu lado e ter recebido a Helena que estava lindíssima, uma rainha de energia maravilhosa, fiquei ainda mais feliz", declarou Simone.

A Dragões da Real que é a caçula do grupo especial paulista, no carnaval de 2017 apresentará no sambódromo do Anhembi o enredo de título "Dragões Canta Asa Branca", o qual está sendo desenvolvido pela comissão de carnaval composta por Dione Leite, Jorge Silveira, Márcio Gonçalves e Rogério Félix.

