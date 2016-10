Atletismo de Londrina é campeão do Estadual sub-16

Esportes

Equipe Londrina CAIXA venceu a categoria sub-16 feminino e foi vice no sub-14 masculino e feminino

Confirmando a evolução e a renovação do atletismo londrinense nos últimos anos, a Equipe Londrina CAIXA obteve bons resultados no final de semana (8 e 9/10), em Pato Branco, na disputa do Campeonato Paranaense das categorias sub-14 e sub-16. Londrina foi campeã no sub-16 feminino, vice no sub-14 masculino e feminino, e terminou na 6ª colocação no sub-16 masculino.

No sub-16 feminino, Londrina foi campeã com 117 pontos, contra 115 de Paranavaí e 103 de Maringá. Na categoria sub-14 feminino, Paranavaí venceu com 222 pontos, Londrina obteve 97 e Curitiba, 84 pontos. No sub-15 feminino,

Curitiba foi campeã com 134 pontos, com Londrina em 2º com 117 e Paranavaí 111.

O destaque da equipe foi João Ricardo Camacho, aluno da Escola Ética e revelado no projeto Pente Fino, que vai atingir 10 mil alunos testados em 2016. João obteve o melhor índice técnico da categoria, foi campeão dos 60 metros com barreiras, campeão no tetratlo e vice-campeão no revezamento 4x60m da categoria sub-14. Os revezamento 4 x 60m masculino e feminino foram vice campeões em Pato Branco.

Ainda na categoria sub-14, os destaques foram: Anna Livia Augostinho – campeão no 60m rasos e vice campeã no salto em distância; Gabriela de Freitas Tardivo, campeã dos 800 metros; Matheus Inácio dos Santos, vice-campeão nos 800 metros; Antony Ribeiro Silva, vice-campeão no salto em distância e 3º lugar no tetratlo; Carlos Henrique da Cruz 3º lugar no salto em distância; Giovanna Nogueira Vespero (Ética) 3º lugar no arremesso de peso e lançamento do martelo; Mayra Soares, 3º lugar nos 150 metros.

Na categoria sub-16, os destaques foram: Pedro Luis Tambolim de Souza, campeão do 1000m e 1000m com obstáculos;

Maria Eduarda Gonçalves Alves, campeã do arremesso e vice no lançamento de disco; Bruna Bueno de Araujo, campeã nos 3000m marcha atlética; David da Silveira, vice-campeão no arremesso de peso; Wesley da Silva Batista, vice-campeão nos 1000m com obstáculos; Larissa Gouveia, vice-campeã no arremesso de peso; Giovana Pereira da Silva, vice-campeã do pentatlo;

Heber de Lima Santos (Ética), 3º lugar no lançamento do martelo;

João Moreira Bueno, 3º lugar no salto em altura; Laís de Célis Tizolim, 3º no pentatlo.

