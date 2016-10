Academia Madureira é a grande campeã do Brazil Open de TKD 

Esportes

Londrina sediou no último fim de semana (7 a 9 de outubro) no Ginásio Moringão o 21º Brazil Open de Taekwondo com a presença de mais de 600 atletas de 20 estados brasileiros.

Participaram atletas das faixas coloridas e preta nas categorias: Fraldinha, Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto e Master Masculino e Feminino, na faixa preta e também nas coloridas nas modalidades Kiorugui (Luta) e Poomsae.

A competição foi promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo e Federação Paranaense de Taekwondo com organização do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Brasil TKD e valeu 10 pontos para o Ranking Nacional da modalidade.

Uma atração foi a presença do lutador de MMA, Maurício Shogun, que contou um pouco de sua trajetória aos atletas e promoveu um intercâmbio de conhecimento. Ele foi campeão no GP da categoria peso-médio do PRIDE 2005 e é ex-campeão mundial dos pesos meio-pesados do UFC.

A grande campeã do certame foi a Academia Madureira de Londrina, que foi a melhor tanto na faixa preta como nas faixas coloridas.

Resultado:

Colorida

1º Madureira de Londrina / 2º Sparta Tkd - Cambé / 3º Gilberto Tkd - Jacarezinho

Preta

1º Madureira de Londrina / 2º SEEST - São Caetano do Sul - SP / 3º São José dos Campos - SP

Geral

1º Academia Madureira / 2º Sparta Tkd - Cambé / 3º Gilberto Tkd - Jacarezinho

Para o promotor do Brazil Open e Diretor da Academia Madureira, Fernando Madureira, o resultado comprova o trabalho sério realizado na cidade. “Vencer nas faixas coloridas e na faixa preta mostra que trabalhamos bem a base e o alto rendimento em Londrina e cada vez mais a Academia Madureira se consolida como referência”, opina.

Quanto ao evento, Madureira celebra o resultado. “Tivemos uma ótima resposta dos participantes, com elogios a estrutura e a organização. Toda a equipe promotora está de parabéns e conseguimos promover um intercambio positivo e saudável entre técnicos, atletas e dirigentes de todo o país. Com isso, o 21º Brazil Open cumpriu muito bem seu papel”, resume.

Asimp/FPTKD

