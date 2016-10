Sheislane Hayalla posa de biquini e fala de projetos em Amazonas

Social

A miss Sheislane Hayalla, anda com a vida bastante agitada, além de modelo, a gata que se formou a pouco tempo, já conta com inúmeros projetos como atriz, um deles é dirigir peças de teatro e espetáculos na sua terra natal. Sheislane disse que precisa adquirir mais experiência e não descarta que seria um sonho introduzir mais esse mercado artístico em Manaus, pois é um lugar com muitos talentos só que pouco explorado.

"Eu amo minha terra, cheguei a cursar teatro lá, é uma terra com grandes talentos e pouco explorado. Lá tem cara de Brasil, é a cara do Brasil. Mas precisamos de mais eventos, mais arte, espetáculos, quem sabe não possa levar algumas coisas pra lá" Disse Sheislane.

Sheislane que como modelo vem fazendo bons trabalhos, nas fotos, feitas para um catálogo de biquini, Sheislane mostra suas belas curvas e boa forma.

Vanessa Scarcella/Asimp

