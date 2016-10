Rodrigo Oliver explica que peças femininas servem de inspiração para a moda masculina

Social

Quem imaginaria que peças femininas serviriam de inspiração para a moda masculina? Pois esta é uma das tendências nas próximas estações, de acordo com o empresário especializado em moda Rodrigo Oliver, proprietário da loja Golden Star.

"Está sendo surpreendente para todos, mas é fato que peças femininas estão servindo de inspiração para o mundo da moda masculina. As listras são o principal exemplo. Elas estão sendo usadas em tudo no vestuário masculino", afirma Rodrigo Oliver, que ganhou notoriedade após participar de "Malhação", da Rede Globo, e da série "Milagres", da TV Record.

Ele destaca que camisetas com barra arredondada também estarão no auge em 2017. "As texturas e estampas diversas virão com tudo e para agradar todos os gostos no próximo ano. Outra grande tendência da moda em 2017 será o abuso de camisetas com barra abaulada, ou seja, arredondada. Tudo com muitas listras".

Rodrigo Oliver destaca que acessórios dominarão a moda masculina no próximo ano. "Outra tendência masculina para 2017 são os acessórios como chapéus brancos. Eles permitem não só para proteger dos raios solares, mas também para criar looks estilosos e elegantes para serem usados em ocasiões informais. Vale apostar também nas pulseiras náuticas, sucessos nos últimos anos e que continuarão assim em 2017".

Segundo o empresário especializado em moda, estampas de flores, coqueiros e folhagens não faltarão nas peças que vestirão os homens nas duas estações mais quentes do ano. "Como primavera e verão são duas estações muito animadas, as peças masculinas acompanharão esta alegria. Você irá encontrar muitas estampas de flores em fundo escuro, assim como estampas de coqueiros e folhagens", conta.

Quanto às cores, Rodrigo Oliver aposta em tons vivos nas peças que dominarão a moda masculina em 2017. "Estará em alta a presença marcante de tons vivos como amarelo, laranja, verde e azul, incluindo tonalidades terrosas".

O empresário ficou famoso no estado do Rio de Janeiro pelo número de famosos que prestigiavam suas festas de aniversário. Os eventos realizados na cidade de Itaperuna eram batizados de Golden Star, nome que Rodrigo Oliver decidiu manter na loja.

As festas foram realizadas por 14 anos e custavam em média R$ 100 mil. Ele, no entanto, agora se dedica à sua grife e ao trabalho como repórter da coluna Fabiano de Abreu no site Cartão de Visita, do R7, um dos maiores portais do Brasil.

Entre alguns dos maiores amigos famosos de Rodrigo Oliver estão a ex-BBB Ariadna, Sérgio Malheiros, Sérgio Hondjakoff, Sacha Bali, Alejandro Claveaux, Lucas Salles e Miguel Nader. "Conheço muitos famosos, celebridades e artistas do mundo da televisão e das passarelas, e isto acaba me ajudando muito a aprimorar meu trabalho como empresário especializado em moda".

Fabiano de Abreu/Asimp

