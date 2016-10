Janaina Santucci mostra corpão em ensaio de biquini

Social

Janaina Santucci posou de biquíni para uma campanha da marca Clarabella Fitness na Bahia. A modelo que ganhou o título Garota Nabba Rio Fitness categoria wellness este ano, vem colhendo frutos, resultado do seu sacrifício para conseguir o título que mudou sua vida no mercado da moda. Na Bahia, a modelo já é a mais cotada no mercado da moda local.

Vanessa Scarcella/Asimp

