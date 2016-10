Paraná institui semana para falar sobre depressão

Saúde

Projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionada pelo governador Beto Richa instituiu a segunda semana do mês de outubro para falar sobre os males causados pela depressão. A lei nº 18.709 orienta que o Governo promova anualmente palestras de educação sobre a doença, seu tratamento e as políticas públicas garantidas pelo Estado.

A Semana Estadual da Conscientização sobre a Depressão coincide com o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro. Neste ano, a Secretaria da Saúde organizou um encontro com o tema ‘Compreendendo a depressão na intersetorialidade’. O evento acontece nesta sexta-feira (14) às 13h30 no auditório do Palácio das Araucárias, em Curitiba.

“Queremos promover um diálogo entre profissionais de diferentes áreas para que a pessoa com transtorno mental, em especial a depressão, seja assistida na sua integralidade, com abordagens nos campos da saúde, assistência social, trabalho, cultura, educação e outros”, explica a coordenadora estadual de Saúde Mental, Rejane Cristina Teixeira Tabuti.

As palestras serão feitas pelo psicanalista e antropólogo Célio Pinheiro; o psiquiatra Gustavo Pradi Adam; e a psicóloga Larissa Sayuri Yamaguchi. O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar é necessário se inscrever pelo e-mail saudemental@sesa.pr.gov.br até quinta-feira (14).

Doença

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que uma a cada quatro pessoas no mundo sofrerá de alguma condição mental e mais de 350 milhões de pessoas já sofrem de depressão. Dentre os sintomas estão tristeza prolongada, desânimo, perda de interesse, energia diminuída e sentimentos de culpa.

A doença também é caracterizada por alterações de sono e de apetite, dificuldade de concentração e ansiedade. “A depressão pode afetar qualquer pessoa, de criança até idosos. Em casos graves, se não tiver o acompanhamento adequado pode levar até ao suicídio”, diz Rejane.

De acordo com a coordenadora, algumas atividades podem auxiliar na prevenção da depressão. Por exemplo, fazer atividades físicas; manter hábitos saudáveis de sono; evitar o consumo de álcool; buscar apoio de amigos e familiares.

Estado

A Rede de Atenção à Saúde Mental do Paraná busca constantemente ampliar o acesso e qualificar cada vez mais o cuidado na área. No Estado é oferecido acompanhamento gratuito desde a atenção primária nas Unidades Básicas de Saúde, em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Ambulatórios de Saúde Mental e hospitais.

“É necessário a conscientização da população para incentivar a busca por ajuda, pois o tratamento pode prevenir o agravamento da doença”, finaliza Rejane.

AEN