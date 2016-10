Campanha mostra importância da família para crianças e adolescentes

Paraná

A importância da família no desenvolvimento e na vida das crianças e dos adolescentes é o tema de uma campanha publicitária lançada pelo Governo do Paraná no domingo (09).

A ação de sensibilização com o título “Família” é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca-PR).

Para tratar do tema, a campanha retrata os diversos tipos de família existentes, todos mostrando a necessidade de se ter um ambiente familiar com amor e carinho.

A campanha teve início com a exibição de um filme para TV, durante o intervalo em programa de televisão. Os demais materiais como cartazes, folders, mobiliário urbano, além de divulgação nas mídias sociais, começam a ser distribuídos em todo o Estado, a partir desta quarta-feira (12), quando se comemora o Dia da Criança. O conteúdo completo da campanha pode ser visualizado e baixado no site: www.amordefamilia.prgov.br

A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, destaca que a campanha faz parte da política do Governo do Estado de fortalecimento das famílias. “Precisamos sensibilizar a sociedade que toda criança ou adolescente tem o direito de serem criados e educados no seio da sua família e, excepcionalmente, em uma família substituta, independente que como ela seja.”

Campanha

A campanha Família recebeu investimento de R$ 2 milhões, recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), com aprovação do Cedca-PR.

Os exemplos de família abordados na campanha são: Família de Origem, constituída por pais e filhos consanguíneos; Família por Adoção; Família por Acolhimento, na qual a criação é feita por parentes próximos; e Família por Apadrinhamento, sem vínculo no papel, mas que proporciona na prática os valores familiares.

Estatuto

De acordo com a coordenadora de Proteção Social Especial da secretaria, Elenice Malzoni, a campanha usa como base o direito à convivência familiar e comunitária, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA reconhece três tipos de família: a natural, a extensa e a substituta.

“Essa campanha é uma ação estratégica de sensibilização da população e trabalha para a mudança de paradigma, afirmando a importância e o papel das famílias, seja ela de origem ou extensa, substituta por meio da guarda, tutela ou adoção”, diz.

Malzoni explica que a campanha explora ainda as referências asseguradas pelo apadrinhamento afetivo e para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

Estratégia

As campanhas de conscientização são estratégias usadas pelo Governo do Estado para sensibilizar a sociedade a respeito da defesa de direitos de crianças e adolescentes. São ações que desde 2011 alcançaram todas as regiões do Estado por meio das campanhas educativas: Doe sua Voz (2011), Solte sua Voz (2012), Viva a Infância (2013), Viva a Infância 2 e Defenda o Adolescente (2016). No momento, está em elaboração a campanha de combate à exploração sexual nas estradas.

