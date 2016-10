Teste do Pezinho deve ser feito até o quinto dia de vida dos bebês

Saúde

Programa de Triagem Neonatal do Sistema Único de Saúde salva vidas e evita sequelas de seis doenças genéticas ou congênitas. Pais devem fazer o acompanhamento dos resultados

Com a chegada do Dia das Crianças, comemorado na quarta-feira (12) em todo o Brasil, o Ministério da Saúde utiliza esta data para conscientizar os pais sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. Para que a alegria seja completa e os filhos se desenvolvam com saúde, é essencial que todos os recém-nascidos façam o teste do Pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida, por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).

A realização do teste neste período é importante porque é capaz de identificar seis doenças genéticas ou congênitas passíveis de tratamento, mas que não apresentam evidências clínicas ao nascimento. Quanto mais cedo as doenças forem identificadas e tratadas, maior a possibilidade de evitar sequelas nas crianças, como deficiência mental, microcefalia, convulsões, comportamento autista, fibrosamento do pulmão, crises epiléticas, entre outras complicações e até a morte.

No ano passado, cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos passaram pelos testes em todo o país, que conta com 21.446 postos de coleta cadastrados. Destes, 53% fizeram os testes até o quinto dia de vida. Vale destacar que os testes realizados pelo SUS cobrem 83,6% dos nascidos vivos (2,9 milhões) no Brasil.

Confira no Blog da Saúde como é realizado o teste no SUS

Mas realizar o Teste do Pezinho é apenas o primeiro passo para salvar a vida dos filhos que acabaram de nascer. Apesar da busca ativa pela família realizada pela unidade de saúde em caso de resultado positivo para uma das doenças investigadas na triagem neonatal, os pais devem acompanhar os resultados laboratoriais e o início imediato do tratamento indicado pelo médico.

“Os pais, cientes da importância do diagnóstico precoce, devem perguntar na unidade de saúde onde a coleta é realizada e qual o prazo para busca do resultado. Caso os resultados estejam alterados, o laboratório de Triagem Neonatal entrará em contato imediato com a unidade onde a coleta foi realizada para que os profissionais de saúde façam a busca pela família. Se os pais já estão acompanhando, fica muito mais fácil e rápido. Uma segunda coleta de material será necessária para a realização de exames confirmatórios”, orienta o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Além da realização do Teste do Pezinho, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante atendimento com médicos especialistas a todos os pacientes triados positivamente para as seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. O SUS também garante tratamento adequado gratuitamente e o acompanhamento da criança com a doença por toda a vida nos serviços de referência em triagem neonatal (SRTN) existentes em todos os estados brasileiros.

No SRTN será feita a orientação e acompanhamento das crianças por equipe multidisciplinar composta por: pediatra, endocrinologista, nutricionista, psicólogo e serviço social. Caso seja necessário, o paciente será encaminhado para acompanhamento por outros especialistas. Os medicamentos preconizados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para cada uma destas doenças são disponibilizados pelo SUS.

