LEC divulga edital de convocação para a eleição; pleito acontecerá em 12 de novembro

Esportes

O Londrina Esporte Clube divulgou hoje o edital de convocação para a eleição de novo presidente, vice-presidente e cargos eletivos do Conselho de Representantes do clube que fará a gestão alviceleste para os próximos três anos. A votação será realizada no dia 12 de novembro, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, sede administrativa do LEC. Estão aptos a votar todos dos sócios do clube, das categorias individual e remido. Ressaltando que para votar nas eleições do clube é preciso estar associado há pelo menos um ano antes do início do processo eleitoral.

O registro de chapas deve ser realizado junto à sede do Londrina, no estádio VGD, no prazo de 17 a 31 de outubro das 08h às 17h de segunda a sexta-feira. A coleta de votos dos associados pessoa física será realizada por meio da Mesa Coletora a ser instalada na referida sede, das 9h às 17h, e a coleta dos votos das pessoas jurídicas a partir das 9h, conforme edital de Convocação que se encontra disponível no VGD.

No caso de empate entre as chapas mais votadas, haverá segunda votação no dia 26 de novembro, no mesmo horário da primeira votação da qual participarão apenas as chapas empatadas.

A comissão eleitoral tem como presidente Carlos Roberto Scalassara, Irieneu Oliani (vice-presidente), Augusto dos Reis Pinto (interventor judicial) e Gleiss Keller Bragato.

Asimp/LEC