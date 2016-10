Moringão será palco do espetáculo de patinação Aplause

Londrina

Com o tema “Desenho Animado”, apresentações ocorrem nos dias 21 e 22 de outubro; ingressos podem ser trocados por 3 quilos de alimento

Estarão disponíveis, a partir desta quarta-feira (12), os ingressos para o espetáculo de patinação artística Aplause, que será realizado, nos dias 21 e 22 de outubro, às 21 horas, no Ginásio de Esportes Moringão (Rua Gomes Carneiro, 315). Essa é a 27ª edição do espetáculo beneficente que visa estimular a solidariedade e a cidadania, além de propiciar um momento agradável de diversão para toda a família. Os alimentos arrecadados serão doados pelo Rotary Club a 38 instituições assistenciais de Londrina. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Londrina.

Os ingressos são limitados e podem ser trocados, antecipadamente, por três quilos de alimentos não perecíveis (açúcar, arroz, feijão, óleo ou leite longa vida). Os pontos de troca são as lojas da rede Super Muffato de Londrina (exceto shopping Aurora) e o Colégio Universitário (rua Ana Moreno de Melo Menezes, 250, Jardim Maringá). Não haverá ingressos no local do show.

Neste ano, o tema do espetáculo Aplause será “Desenho Animado”. O show tem cerca de duas horas e é repleto de coreografias apresentadas por 135 patinadores amadores da escola Dancing Patinação de Londrina. “Serão feitas belas homenagens a diversos desenhos, filmes e séries que marcaram época e a vida de pessoas de diferentes gerações. O público vai se identificar muito e, com certeza, irá se divertir durante o show”, disse a diretora da Escola Dancing Patinação e organizadora do espetáculo, Juliana Bicalho.

A apresentação será dividida em duas partes e terá 18 temas: Chaves, Carros, Tartarugas Ninjas, Mulher Gato, Toy Story, Bob Esponja, Vida de Inseto, Superman, Monstros S.A., Tom e Jerry, Mario Bros, Minions, Batman e Robin, Popeye, Mulher Maravilha, Muppets, Zorro e Mickey.

Em 2015, foram arrecadadas pelo evento 23,6 toneladas de alimentos, que foram destinadas a 27 entidades. Trabalharam 452 voluntários de várias entidades apoiadoras. A última edição reuniu público total de 10.666 pessoas.

Realização

O evento é uma realização do Ministério da Cultura. A promoção é da Patins & Ação e a organização é da Dancing Patinação. Conta com patrocínio do Colégio Universitário e Moinho Globo e apoio institucional da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e várias outras entidades e empresas locais.

Aplause

O projeto existe desde 1989. Sua preparação leva cerca de um ano e inclui diversas etapas que envolvem a montagem do show, como pesquisas, elaboração de figurinos, seleção de músicas, coreografias e ensaios.

NC/PML