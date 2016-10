Londrina: CCI Oeste recebe espetáculo “Dalva e Herivelto – Dois Corações”

Cultura

Encenação resgata os sucessos e a relação entre dois artistas importantes da música brasileira

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho" da Região Oeste (CCI Oeste) recebe nesta quinta-feira (13), às 15 horas, o show “Dalva e Herivelto – Dois Corações”. O espetáculo musical conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e terá mais cinco apresentações até o final do ano, em espaços públicos da cidade. O CCI Oeste fica na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

O show conta com uma produção especial, reunindo música, elementos cênicos, iluminação e performances para resgatar a história de amor e tensões que marcaram a trajetória do casal Herivelto Martins e Dalva de Oliveira, dois artistas notáveis e de grande sucesso na música brasileira, principalmente entre as décadas de 40 e 60.

Eles marcaram época na era do rádio com suas canções, trilhando um caminho de muito prestígio musical e, posteriormente, chamaram atenção do grande público pelos embates conjugais que ganharam a mídia e causaram polêmicas. Os cantores Caco Piacenti e Camila Taari representam os personagens Herivelto e Dalva, interagindo em cenas e performances diversas enquanto executam as canções do repertório.

Segundo a gerente de Articulação Comunitária da Secretaria Municipal do Idoso, Maria Ângela Santini, a montagem cênico-musical é uma oportunidade para que os idosos possam resgatar momentos musicais marcantes. “O espetáculo é de excelente qualidade e irá trazer ao público lembranças, emoções e sentimentos que fizeram parte de sua vida. É especial, pois a música tem esse poder de trazer à tona sensações e lembranças”, afirmou.

Equipe

Integram a equipe do show “Dalva e Herivelto – Dois Corações”: Caco Piacenti e Camila Taari (voz); Fabrício Martins (piano); Júlio Erthal (sopros); Filipe Barthen (baixo); Bruno Cotrim (bateria).; Natália Lepri (direção musical e arranjos); Guilherme Araújo (assistente de direção musical); Alex Lima (figurinos); Rodolfo Ribeiro (artista gráfico).

NC/PML