Serviços de melhoria interrompem abastecimento em bairros

Londrina

A Sanepar informa que a execução de serviço de melhoria na rede de distribuição, nesta sexta-feira (14), vai interromper o abastecimento de água em bairros das áreas central e oeste de Londrina, e no Jardim Ana Eliza I, Jardim Silvino I e II, Novo Bandeirantes I e II e Jardim Riviera, em Cambé. Os serviços serão realizados das 8h às 16h, e a previsão é que o retorno do fornecimento de água seja normalizado no início da noite.

Ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Carina Paccola/Asimp