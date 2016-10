Rolândia: 170 jovens estão em débito com a Junta Militar

Cidades

Segundo a Secretaria da Junta Militar de Rolândia, 170 cidadãos alistados no período de janeiro a junho de 2016 ainda não compareceram na Junta Militar de Rolândia para regularizar sua situação militar. Os cidadãos deverão se apresentar na Junta Militar com urgência, munidos de 01 foto 3x4 recente e deverão recolher a taxa militar de R$ 3,13 para a confecção do Certificado e marcar data do Juramenta a Bandeira. Clique em Leia Mais e confira a listagem com os nomes.

NC/PMR