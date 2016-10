Rally Paraná retorna a Apucarana para a quinta etapa

Esportes

Prova será no próximo final de semana e a programação terá início na sexta-feira (14), com as vistorias técnicas e administrativas. A largada será no sábado (15) às 9 horas

A temporada 2016 do Rally Paraná, válido para Campeonato Paranaense de Rally de Regularidade 4x4, está espetacular, tem atraído competidores de estados vizinhos, e já passou por Cascavel, Castro, Apucarana, Curitiba. Neste final de semana acontece a 5ª e penúltima etapa e a cidade de Apucarana, localizada no centro-norte do estado do Paraná, será palco novamente da disputa.

No próximo sábado, 15, pilotos e navegadores terão três etapas em 120 quilômetros de percurso na sua maioria em plantações de cana-de-açúcar de muita diversão, nos balaios e trilhas preparadas para a disputa.

"Esperamos competidores de todo estado, principalmente das cidades por onde o Rally Paraná já passou e, que puderam conhecer um pouco do nosso jeitinho de fazer rali", declarou Vanderlei Hirt, diretor e organizador do evento.

A recepção e jantar aos competidores na sexta-feira, 14, será na sede do JCA - Jeep Clube de Apucarana, localizado na Rua Cristiano Kusmall s/n, próximo ao CEFAS. No sábado, 15, acontece a largada às 9h01 no mesmo local. A cerimônia de entrega dos troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria será a partir das 13h45, com almoço Costela do Ferra Mula e música ao vivo.

As categorias

Rally Paraná é composto de veículos multimarcas com tração 4x4 e na temporada 2016 são quatro categorias: Master, Graduados, Turismo e Light. Na categoria Turismo os competidores passam pelo mesmo trajeto das categorias Master e Graduados, mas com velocidades menores.

Já a categoria Light, que terá Trajeto diferenciado, é para iniciantes mesmo, onde o competidor pode participar com qualquer carro 4x4, e é permitido o uso de Aparelhos de Navegação (TOTEM e similares), podendo usar aplicativos de celular e tablets.

O Rally Paraná, que está em sua 4ª edição, conta com o patrocínio da Ouro Trilha Eurocar, Zenz Bonés, Dispauto, Barracão do Jeep, Mamute Off Road e apoio local do Jeep Clube de Apucarana, Barracão Off Road, Fusca Clube Apucarana. A supervisão é da Federação Paranaense de Automobilismo. Apuração da Totem.

Silvana Grezzana Santos/Asimp