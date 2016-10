Giro das Profissões na Unopar

Educação

Evento teve a presença de aproximadamente 4 mil participantes

Cerca de quatro mil estudantes de escolas públicas e privadas da região de Londrina, tiveram a oportunidade de participar do Giro das Profissões promovido pela Unopar, na última semana. Durante o evento, os acadêmicos assistiram demonstrações práticas de várias profissões, como: Gastronomia, Fisioterapia, Engenharias, Enfermagem, Medicina Veterinária, Ciências Aeronáuticas, Jornalismo, Design de Moda, entre outras. Além disto, os alunos participaram de uma palestra com o professor José Inácio da Silva Pereira, o Professor Pachecão, sobre sonhos e profissão, e também tiveram um momento de recreação com música e sorteio de brindes e bolsas de estudo.

Priscila Rocha/Asimp