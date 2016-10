Receitas: Pacotes de frango com alho-poró

Gastronomia

Ingredientes

6 filés de peito de frango

1 colher (chá) de sal

1 xícara de suco de laranja

1 dente de alho picado

6 colheres (sopa) de creme vegetal BECEL sabor manteiga

1 alho-poró picado

1 tomate, sem sementes, cortado em cubos pequenos

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado (para salpicar)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180º C).

Em uma tigela tempere os filés de frango com o sal, o suco de laranja e o alho. Reserve por 15 minutos

Montagem

Em uma panela pequena aqueça o creme vegetal BECEL sabor manteiga até derreter, junte o alho-poró, o tomate e aqueça por 1 minuto. Retire do fogo e reserve.

Coloque um filé de frango no centro de cada quadrado de papel e regue com o tempero. Espalhe a mistura de creme vegetal BECEL sabor manteiga reservada sobre os filés de frango e feche as extremidades formando um “pacote”.

Passe os pacotes para uma assadeira média (33 x 23cm) e leve ao forno por 30 minutos. Retire do forno, abra os pacotes, salpique o cheiro-verde e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Calorias por porção: 397