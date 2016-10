Receitas: Suco verde com limão siciliano

Gastronomia

Ingredientes

1 xícara (chá) de AdeS Maçã Zero

1 folha pequena de couve rasgada

suco de meio limão-siciliano

Modo de preparo

No copo do liquidificador, coloque o AdeS Maçã Zero, a couve e o suco de limão, e bata por 2 minutos, ou até ficar homogêneo.

Transfira para copos e sirva a seguir.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 5 minutos

Calorias por porção: 34