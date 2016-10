Colégio do Vivi Xavier receberá ar condicionado nas salas

Londrina

O trabalho do deputado estadual Cobra Repórter continua beneficiando os colégios estaduais de toda a região. Em Londrina já são cinco instituições beneficiadas. O mais recente é o Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa, no conjunto Vivi Xavier, que vai receber R$ 44.877,14 para melhorias na parte elétrica e instalação de ar condicionado.

A licitação está em andamento e os envelopes serão abertos no dia 24 de outubro de 2016, às 08h30, por meio de sistema eletrônico.

Este é o quinto colégio indicado pelo deputado Cobra Repórter que está recebendo recursos para melhorias na parte elétrica e a instalação dos aparelhos de ar condicionado. Além do Professora Lúcia Barros Lisboa, também estão recebendo recursos o IEEL, o Marcelino Champagnat e Vicente Rijo, ambos na região central, o Carlos de Almeida, no Lindoia e o Professora Vani Ruiz Viessi, no Conjunto São Lourenço.

“Garantir um ambiente adequado contribui em muito para o aprendizado. Por isso a importância dessas verbas para instalação dos climatizadores. Alguns colégios estão sendo priorizados, mas estamos trabalhando para que todos recebam”, enfatizou.

O deputado lembra ainda que por meio de uma emenda de sua autoria, o Colégio estadual Newton Guimarães está recebendo R$ 150 mil para a troca do telhado da instituição.

Meire Bicudo/Asimp