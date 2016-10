Alunos do ensino médio participam de Giro das Profissões na Faculdade Pitágoras

Educação

Cerca de quatro mil estudantes de escolas públicas e privadas da região de Londrina participaram do Giro das Profissões, promovido pela Faculdade Pitágoras, na última semana. Durante o evento, realizado com o propósito de auxiliá-los na escolha da carreira, os alunos assistiram demonstrações práticas de várias profissões, como: Direito, Engenharias, Publicidade e Propaganda, Agronomia, entre outras. O evento contou ainda com momentos de recreação, sorteio de brindes e bolsas de estudo, e a presença da performer Sereia do Amazona, que participou de uma atividade prática com os alunos no estúdio de Fotografia.

Asimp/Faculdade Pitágoras